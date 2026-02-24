Simicskó István: Brüsszel és Ukrajna vezetése hibrid hadviselést folytat Magyarország ellen

Szerző: Gondola

2026. február 24. 10:06

Soha nem látott mértékű beavatkozásra számíthatunk az április 12-i parlamenti választás során, Brüsszel és Ukrajna jelenlegi politikai vezetése hibrid hadviselést folytat Magyarország és kormánya ellen – figyelmeztetett napirend előtti felszólalásában a KDNP frakcióvezetője.

Állítása szerint diplomáciai nyomásgyakorlás, pénzügyi zsarolás és az energiaszektorba való beavatkozás jelei láthatók, amelyek célja a nemzeti kormány megbuktatása és egy, az uniós és ukrán érdekeket kiszolgáló kormány létrehozása.

Beszédében hangsúlyozta, hogy a kormány felelős döntéseket hozott az energiabiztonság érdekében: növelte a tárolókapacitásokat, így biztosított az ország kőolaj- és földgázellátása a következő hónapokra. Kiemelte, hogy az energiabiztonság a rezsicsökkentés fenntartása miatt is kulcsfontosságú, amely szerinte a magyar családok érdekeit védi.

A KDNP támogatásáról biztosította a kormányt, és úgy fogalmazott: Magyarország előtt két út áll – a háborúba sodródás vagy a kimaradás, az energiaárak emelése vagy a rezsicsökkentés megőrzése. Álláspontja szerint a „patrióta, nemzeti út” jelenti a béke és biztonság garanciáját.