Soltész Miklós: az egyházi iskolának ereje van

Soltész Miklós a gimnázium indulásának 75., valamint az általános iskola és a zeneiskola létrejöttének 30. évfordulója alkalmából tartott rendezvényen úgy fogalmazott: Magyarországon 2010 óta több mint duplájára emelkedett a felekezeti iskolákba járó gyermekek száma.

Az egyházi iskolának ereje, üzenete van - hangsúlyozta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára pénteken Budapesten, a Patrona Hungariae Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola ünnepségén.

Felidézte: a Patrona Hungariae iskolába a kommunizmus idején egyszerre mintegy 320 gyerek járt, az összes egyházi iskolába pedig mintegy 2800. Ehhez képest

ma csaknem 270 ezer gyerek jár egyházi fenntartású óvodába, iskolába,

ami szerinte azt mutatja, hogy nagy igény van ezekre az intézményekre.

Most négyszeres a túljelentkezés, a legkisebb falutól kezdve a nagyobb településekig országszerte mindenhol ott vannak az egyházi fenntartású iskolák - fűzte hozzá.

Az államtitkár megköszönte az egyházi oktatásban, nevelésben részt vállalóknak, hogy "kihúzták" a kommunizmus évtizedeit, és "nemcsak kihúzták, de közben kineveltek egy jó értelemben vett katolikus elitet, hitben, kereszténységben, történelemtudásban".

Soltész Miklós kiemelte: "óriási a tét, óriási a feladat", mert a világban "megdöbbentő történések" zajlanak, amelyekre oda kell figyelni. Mint mondta,

ma a legüldözöttebb vallás a kereszténység,

és olyan ideológiákkal próbálják tönkretenni a fiatalok gondolkodását, amelyek - ha nem figyelünk oda - az egyházi iskolákba járó gyerekeknek is megváltoztatják a világképét.

Az államtitkár figyelmeztető jelnek nevezte, hogy Szlovéniában az egyházi iskolák nem kapnak állami támogatást, Szlovákiában is kevesebb jár nekik, mint az államiaknak, Olaszországban pedig fizetősek a felekezeti intézmények.

Kiemelte, hogy biztos abban: "az, amit a fiatalok itt megkapnak - még ha lázadnak is ellene -, leülepszik bennük, és nem lehet tudni, mikor, de elő fog jönni".

"Ez a keresztény küldetése az egyházi iskoláknak. Ennek értéke van, ennek eredménye lesz a jövőben" - fogalmazott.

Soltész Miklós kijelentette:

bármilyen módon próbálják semmibe venni, eltüntetni a keresztény tanítást, akár Magyarországon, akár Európában, nem fog sikerülni.

