Surján László: Nem kidobott pénz!

Szerző: Gondola/MKDSZ

2025. december 3. 13:05

Sokan nem értik, hogy miért jó, ha a magyar költségvetésből a nálunk beruházó cégek komoly, – milliárdos – támogatást kapnak. Nem volna jobb helye ennek a pénznek a kórházaknál vagy az iskolákban?

– teszi fel a nem is olyan költői kérdést Surján László, a KDNP tiszteletbeli elnöke az MKDSZ honlapján megjelent írásában, a Gondola cikkére reagálva

Amit a beruházás létrehoz, az termeli a pénzt, hogy legyen mit fenntartható módon költeni például a kórházakra, iskolákra – szögezte le.

A Samsung SDI az elmúlt évtizedben összesen 2885 milliárd forint, vagyis mintegy 7,5 milliárd euró értékű magyarországi beruházásról döntött. Ennek mindössze 6,58 százalékát kapta állami támogatásként.

A legújabb gödi fejlesztés 955 milliárd forint értékű, amelyből 133 milliárd forint az állami hozzájárulás. Ez mindössze 14 százalékos támogatási arány, amely jól megtérülő befektetésnek bizonyul. A Samsung ugyanis 2038. december 31-ig garantálja magyarországi működését, méghozzá minimum 3308 fős létszámmal. A dolgozók számára átlagosan közel 900 ezer forintos havi fizetést biztosít, amely kimagasló a térség ipari bérszínvonalához mérten. Erre szokták mondani, hogy a bolondnak is megéri – hát még nekünk.

A szerző hangsúlyozza:

Járulékos haszon a Samsung és az egyetemek együttműködése, hiszen egy ilyen beruházás tehát nemcsak munkahelyeket létesít, nemcsak adóbevételt jelent, hanem korszerű tudást is hoz be az országba.

Nem tagadható ugyan, hogy némely beruházás összeszerelő üzemként működik – ismeri el. Ugyanakkor több esetben tapasztaljuk, hogy a továbbiakban a cég a fejlesztést is idehozza. ezért számít versenyelőnynek egy egyetem közelsége – teszi hozzá.

Feltehető a kérdés, hogy miért éri meg itt építeni gyárat egy dél-Koreai cégnek? A válasz egyszerű: a

a nálunk működő gyár előtt nyitva áll az egész európai piac. Tehát kölcsönös előnyökről van szó. Sem nekik, sem nekünk nem kidobott pénz, amit egy ilyen beruházásra költünk.