Tiszás gyűlöletkampány: rituálisan elégették Rétvári Bence belügyminiszter-helyettes fényképét

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. január 27. 17:41

Súlyos politikai uszításról és megfélemlítésről számolt be Rétvári Bence a közösségi oldalán, miután a Tisza Párt egyik sződligeti vezetője videón rögzítve rituálisan elégette a politikus fényképét.

A Fidesz-KDNP Pest vármegyei 11. választókerületi országgyűlési képviselő-jelöltje, jelenlegi belügyminiszter-helyettes szerint az eset messze túlmutat a politikai véleménynyilvánítás határain. Mint fogalmazott:

ez már nem kritika, hanem beteges gyűlölet, amely a demokratikus közélet teljes leépítéséhez vezethet.

A politikus közlése szerint a felvételt az érintett nő saját közösségi oldalán tette közzé, ahol több, magát tiszásnak valló kommentelő lelkesen támogatta a cselekményt, sőt voltak, akik jelezték: követnék a példát.

Rétvári szerint ez világosan mutatja, hogy a Tisza Párt közösségében az erőszakos indulatok egyre inkább teret nyernek.

Rétvári Bence hangsúlyozta: egy másik ember arcképének elégetése nem politikai vita, hanem szimbolikus erőszak, amely szerinte egyenes út a fizikai agresszió felé. Úgy véli, ez a jelenség összefügg Magyar Péter politikai stílusával, amelyből – mint írta – folyamatosan árad az indulat és a gyűlölet.

A belügyminiszter-helyettes szerint a történtek nyílt uszításnak, megfélemlítésnek és az emberi méltóság elleni támadásnak minősülnek. Megfogalmazása szerint, aki ilyen cselekményt hajt végre, az nemcsak egy politikust, hanem az egész közösségi együttélés alapjait támadja.

Az államtitkár külön felhívta a figyelmet arra, hogy a Tisza-párt váci jelöltje, az újságírókat megtámadó, hazugságon ért Szimon Renáta, lájkolta a fényképégetős posztot, ami szerinte azt mutatja, milyen típusú közösség épül: olyat, ahol emberek arcát dobják a tűzbe, ahelyett, hogy emberi méltóságot tisztelnének. Szimon Renáta belebukott a sajtóval szembeni agresszív viselkedésébe, és lemondásra kényszerült a váci külsős bizottsági tagságáról.

Rétvári úgy látja, az ügy egyértelműen megmutatja, milyen országot szeretne a Tisza Párt: olyat, ahol nem párbeszéd, hanem gyűlölet uralkodik, és ahol a politikai ellenfeleket nem legyőzni, hanem megsemmisíteni akarják. A politikus szerint a józan többség felelőssége, hogy időben megállítsa a Tisza Párt körül kibontakozó erőszakhullámot, mielőtt az szimbolikus cselekményekből valódi fizikai támadásokba fordulna át.

A fotót elégető sződligeti tiszás vezető, Szilvási Katalin a Facebook oldalán azóta lecserélte a Tisza Párt logójával ellátott profilképét, és törölte, vagy elérhetetlenné tette a videót. Az egykori profilképe azonban fellelhető még a fényképei között. A képen az olvasható, hogy "Legyél te a változás". Ez lenne a változás?

A sződligeti Tisza Párt vezető cselekménye felveti a politikai indíttatású gyűlölet-bűncselekmény, gyűlöletbeszéd gyanúját.

Az esettel kapcsolatban a Tisza Párt részéről eddig nem érkezett hivatalos reakció.