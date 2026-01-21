Belebukott a sajtóval szembeni agresszív fellépésébe és Magyar Péter hazugságába a Tisza váci jelöltje - Szimon Renáta lemondott a bizottsági pozíciójáról

Szerző: Gondola

2026. január 21. 20:03

Szimon Renáta, a Tisza Párt váci jelöltje lemondott bizottsági posztjáról, miután agresszíven lépett fel újságírókkal szemben és Magyar Péterrel hazugságon kapták.

Szimon Renáta, a Tisza Párt váci jelöltje lemondott bizottsági tagságáról miután egy közterületi eseményen agresszíven lépett fel újságírókkal szemben, majd egy másik ügyben kiderült, hogy nem támadták meg, a rendőrségi vallomásában ellentmondott még Magyar Péter állításainak is.

A Tisza elnöke és a párt a váci eset után a jelöltjét próbálta áldozat szerepbe helyezni, azt állítva, hogy Szimont megtámadták Rádon, illetve egy aktivistát fojtogattak, ezt azonban Szimon később maga cáfolta.

A történteket a VácOnline már az esemény napján cáfolta helyi tanúk beszámolói alapján; az erről készült riport nagy nyilvánosságot kapott. Az ügy után Szabó Csaba, a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője felszólította Szimon Renátát a lemondásra, amelyet végül saját maga nyújtott be.

Rétvári Bence országgyűlési képviselő szerint Szimon Renátának a helyiek felé is bocsánatot kell kérnie.

A lemondást Makrai Zsolt, a Lakásügyi Bizottság elnöke jelentette be; az érintett már nem vett részt az ülésen. Az eset kapcsán a Magyar Nemzeti Médiaszövetség közleményben állt ki a megtámadott kollégák és a sajtószabadság mellett, hangsúlyozva, hogy az újságírók elleni erőszak a demokrácia alapjait sérti.

Magyar Péter és több baloldali médium nem reagált az ügyre, a váci önkormányzati ESTV pedig megtévesztően számolt be az eseményekről, kihagyva a konfliktus kulcsfontosságú részleteit, manipulálva a felvételeket.

A VácOnline megtámadott és megrágalmazott munkatársaitól az elkövetők azóta sem kértek bocsánatot, ami a minimum lenne, ha lenne még bármilyen értékrend és erkölcsiség a baloldali pártnál – de egyre nyilvánvalóbb, hogy nincsen.