Újra Békemenet! Itt a pontos dátum

Szerző: Gondola

2026. február 17. 14:06

Március 15-én ismét Békemenetet szervez a CÖF-CÖKA – jelentette be Orbán Viktor a Facebook-oldalán.

A miniszterelnök rövid üzenetében úgy fogalmazott: „Március 15-én Békemenet. A legnagyobb.” A részletes programot később ismertetik.

A demonstrációra a nemzeti ünnepen, egy hónappal az április 12-re kiírt országgyűlési választások előtt kerül sor, így az esemény a kampány hajrájára esik. A szervezők célja a nemzeti szuverenitás és a béke melletti kiállás.

Legutóbb 2025. október 23-án tartottak Békemenetet Budapesten: a résztvevők a Margit híd budai hídfőjétől vonultak a Kossuth térre, ahol Orbán Viktor mondott ünnepi beszédet.