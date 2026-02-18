Vége a szuverenitásnak? Az Európai Unió Bírósága felülírná a nemzeti alkotmányokat

Szerző: Jerzy Kwasniewski

2026. február 18. 19:05

Az EU-szerződések azt is határozottan kihangsúlyozzák, hogy az Európai Unió Bírósága csak arra rendelkezik hatáskörrel, hogy a tagállamok által az Unióra ruházott hatáskörök keretein belül ítéleteket hozzon. Az Európai Unió Bíróságának bírái azonban arra jutottak, hogy az uniós jog elsőbbséget élvez a nemzeti alkotmányokkal szemben, és csak az Európai Unió Bírósága dönthet arról, hogy milyen hatáskörökkel rendelkezik!

Amióta az Európai Unió tagja lettünk, szuverenitásunk még soha nem volt akkora nyomás alatt, mint az elmúlt hónapokban, amint azt Lengyelország példája is mutatja.

Tavaly november végén az Európai Unió Bírósága mérföldkőnek számító ítéletet hozott, amelyben az Európai Unió Bíróságának bírái megsemmisítették a házasság alkotmányos meghatározását Lengyelországban, kimondva, hogy Lengyelország „köteles elismerni két azonos nemű uniós polgár házasságát, amelyet jogszerűen egy másik tagállamban kötöttek”.

December 18-án az Európai Unió Bíróságának bírái olyan ítéletet hoztak, amelynek elismerése gyakorlatilag Lengyelország szuverenitásának végét jelentené.

A Bíróság kijelentette, hogy „Lengyelország nem hivatkozhat alkotmányos identitására az EU-szerződésekben foglalt közös értékek tiszteletben tartásának elkerülése érdekében”.

Az Európai Bíróság ítélete az Európai Bizottság által a lengyel alkotmánybíróság két 2021-es ítéletét követően benyújtott panaszon alapul, amelyekben az Alkotmánybíróság bírái megerősítették az uniós szerződések alkotmányellenességét, amennyiben azok lehetővé teszik a lengyel bíróságok számára a bírói kinevezések jogszerűségének felülvizsgálatát. Határozataiban a lengyel alkotmánybíróság megerősítette azt a nyilvánvaló tényt, hogy

Lengyelország soha nem ruházta át az igazságszolgáltatás szervezésével kapcsolatos hatásköröket az Európai Unióra,

és hogy a lengyel alkotmány elsőbbséget élvez az uniós joggal szemben.

Nem csak Lengyelország szuverenitása van itt veszélyben. Hasonló ítéletek születtek más országokban is. 2021-ben az Ordo Iuris ügyvédei összeállítottak egy összeállítást az Európai Unió kiválasztott tagállamainak (Németország, Olaszország, Dánia, Csehország, Spanyolország, Franciaország és Románia) esetjogáról, amely egyértelműen bizonyítja, hogy ezek az államok elismerik nemzeti alkotmányuk elsőbbségét az uniós szerződéses joggal szemben.

Az Európai Unió Bíróságának bírái azonban teljesen jogellenesen állapították meg, hogy az Európai Unió joga elsőbbséget élvez a nemzeti alkotmányokkal szemben,

ezzel aláásva a hatáskör-átruházás szerződéses elvének egész eddigi értelmezését. Az uniós szerződések kimondják, hogy

„az Unió csak a tagállamok által a Szerződésekben ráruházott hatáskörök keretein belül jár el”, és hogy „a Szerződésekben az Unióra nem ruházott hatáskörök a tagállamoknál maradnak”.

Ha az uniós intézmények lesznek az egyetlen, hatáskörrel rendelkező szerv annak megítélésére, hogy mi tartozik az EU hatásköreibe, akkor az Unió alapját képező hatáskör-átruházás elve fikcióvá válik.

Ezért is nem csoda, hogy az uniós bíróság e nyilvánvaló hatáskörbitorlásával szemben a legnagyobb uniós országok – Franciaország és Németország – alkotmánybíróságai az úgynevezett „ultra vires” (latinul „hatáskörtúllépés”) koncepcióját alkalmazzák, amely szerint

az EU által a szerződéses hatáskörein kívül hozott minden intézkedés egyszerűen érvénytelen,

és az adott állam jogrendjében nem kötelező érvényű. Ezért is egy nyilatkozatot készítettünk, amelyben hangsúlyozzuk, hogy

az Európai Bíróság ítélete nem kötelező érvényű ítélet vagy szerződéses döntés, és nem köti az Európai Unió tagállamait.

Az Európai Bíróság álláspontja „csupán a federalista imperializmus emlékműve marad, amely az olasz kommunista, Altiero Spinelli eszméin alapul”.

Épeszű személynek nem lehetnek többé illúziói –

az EU tisztviselőinek diktatúrája a szemünk láttára erősödik.

Ha országaink szuverén államok akarnak maradni, sürgősen meg kell kezdenünk az európai közösség reformját.

Ezért továbbra is népszerűsítjük az EU egyre erősödő centralizációs folyamatára adott válaszunkat, amely elkerülhetetlenül a tagállami szuverenitás utolsó maradványainak felszámolásához és egy uniós „szuperállam” felépítéséhez vezet. Válaszunk a „Nagy Újraindítás” jelentés, amelyben két olyan forgatókönyvet mutatunk be az Európai Unió reformjára, amelyek visszaállítanák a demokráciát és a szuverenitást a tagállamok számára.

A jelentés már öt nyelvre lett lefordítva, és be lett mutatva az Egyesült Államokban és hat európai fővárosban. Több száz kulcsfontosságú uniós döntéshozóhoz és amerikai partnerünkhöz jutott el. Nemrégiben az olasz RAI televízió egy terjedelmes riportjában idézte jelentésünket, mint inspirációt Giorgia Meloni olasz miniszterelnök számára, Mateusz Morawiecki miniszterelnök pedig bemutatta saját jelentését, amelyben a stratégiai partnerségek Európájának koncepcióját mutatja be, ami egy példa a jelentésünkben foglalt feltételezések kiváló megvalósítására. Néhány nappal ezelőtt Radosław Sikorski rosszallását fejezte ki amiatt, hogy Nawrocki elnök EU-reformról szóló beszéde az Ordo Iuris jelentés számos tézisét visszhangozza.

Itt az ideje, hogy foglalkozzunk a migrációs politikával is! Januárban részt vettünk egy új jelentés budapesti premierjén, melynek címe: „Take back control from Brussels. The Renationalization of the EU Migration and Asylum Policies.”, s mely a magyar Mathias Corvinus Collegium Migrációkutató Intézet és az Ordo Iuris Intézet együttműködésével készült. A jelentés azt vizsgálja, hogyan vehetik vissza az EU tagállamai az irányítást saját migrációs politikájuk felett, amelyet az EU szervei folyamatosan aláásnak.

A jelentés szerint az EU migrációs politikájának történetének áttekintése az eurokraták 30 évnyi kudarcát tükrözi, akik a meglévő problémák megoldása helyett a teljes migrációs és határvédelmi rendszer gyakorlatilag megbénulásához vezettek.

Ezen hibák kijavításának egyetlen módja az, hogy

alapvetően átirányítsuk a migrációval kapcsolatos hatásköröket a tagállamokhoz, döntési hatalmat adva nekik, és lehetővé téve számukra saját határaik hatékony ellenőrzését.

A szerző az Ordo Iuris Jogi Kultúráért Intézet elnöke.

Főkép: A hatalmas adófizetői pénzt fölélő bíróság székháza.