Landolt az első utasszállító repülőgép Gyergyóremetén

2023. július 18. 00:04

Hosszú buszozás vagy autózás helyett másfél óra alatt elérhetünk Hargita megyéből Budapestre – ez már kézzelfogható közelségbe került. Gyergyóremetén hétfőn leszállt az első utasszállító repülőgép, jövő évtől pedig rendszeres, napi járatot terveznek. Az egész régió fejlődését hozhatja magával ez.

Történelmi pillanatként jegyezhető fel: 2023. július 17-én 16 óra 11 perckor leszállt az első utasszállító gép a gyergyóremetei repülőtérre. Az Embraer 120ER típusú, 30 fő szállítására alkalmas repülőgép Budapestről érkezett. Az Aeroexpress légitársaság légi járműve Kolozsváron esett át a szokásos határellenőrzésen, hogy így összesen másfél óra után leszálljon itt. Ez Hargita megyében az első ilyen landolás volt.

Az érkezés ugyan nem volt különösebben meghirdetve, de sok környékbeli érdeklődő figyelte az ereszkedését, majd földet érését a reptér betonján. A gépet a repülőtér építője, a Bayer cégcsoport vezetője, Balázs Attila, továbbá Barti Tihamér, az RMDSZ Gyergyó területi elnöke, valamint Laczkó-Albert Elemér polgármester fogadták mások mellett. Balázs Attila kijelentette: jövőtől napi két járatot terveznek indítani Gyergyóremete és Budapest között. Az egyik a vállalkozásaik alkalmazottainak szállítását szolgálja, a második pedig a nyílt, bárki által elérhető utasforgalmat biztosítja. Jelenleg másfél óra a repülőút úgy, hogy Kolozsváron, Aradon vagy Marosvásárhelyen le kell szállniuk a határellenőrzési kötelezettségek miatt, de amint Románia belép a schengeni övezetbe, ez még inkább rövidül.

Fel kellett ismerni, hogy ha itt Székelyföldön komoly beruházásokat terveznek, fejleszteni kívánnak a térségben, akkor elengedhetetlen a megközelíthetőség. A mezőgazdaságban és a turizmusban vannak nagyívű beruházásaik. Amint a reptérnek köszönhetően a várhatóan jövőre elkészülő szállodába érkezni fognak a fizetőképes vendégek, ez további lehetőségeket is jelent majd, szórakozóhelyekre, egyéb szolgáltatásra is szükség lesz, sok kisebb vállalkozónak, családnak is jövedelmet, megélhetést biztosítva. Első fázisban a szülőfalu, Gyergyóremete fejlesztésében gondolkodtak, de az elképzelések, folyamatban lévő beruházások rég túlnőttek ezen. Ezek viszont nem valósulhatnának meg a reptér nélkül, azaz ha 15 órát kellene ide autózni. Mindemellett még megjegyezte, hogy ez teszi lehetővé a Gyergyói Hoki Klub utaztatását is a távolabbi jégcsarnokokba (Balázs Attila a GYHK tulajdonos-elnöke is – szerk. megj.).

A vállalkozó kérdésünkre válaszolva elmondta, hogy még van tennivaló a reptéren, most következik a hangárok, az utasforgalmat kiszolgáló váróterem építése, de jövőre készen áll majd a létesítmény, hogy a tervek szerint évi 15 ezer fős utasforgalmat bonyolítson le. A Gyergyóremete–Budapest járat mellett persze más célpontok fele is megindulhat innen a forgalom. Balázs Attila kiemelte Barti Tihamér szerepének fontosságát a remetei fejlesztések megvalósulásában, amint elmondta, Barti nagyon sokat segített a különböző engedélyek megszerzésének ügyintézésében és más téren is.

Barti Tihamér rámutatott, az első gép érkezése történelmi jelentőségű egész Székelyföld számára, hiszen a teljes térség gazdasága számára hozhat nagy léptékű fejlődést a légi összeköttetés. Rámutatott, az elmúlt évek erőfeszítései, a közös gondolkodás nem csak a Bayer cégcsoport fejlesztéseit, hanem 30 székelyföldi vállalkozó itthoni beruházásait is elindította. Ugyanakkor ezeknek a cégeknek nagyon sok Hargita megyei alkalmazottja van, akik így többet tudnak itthon lenni a családjaikkal, és sokan vannak, akik haza szeretnének költözni, itthon dolgozni. Laczkó Albert Elemér polgármester nem titkolta, erősen kételkedett, amikor Balázs Attiláék eljöttek hozzá a községházára és felvázolták az elképzeléseiket.

Majd megtapasztalta, hogy milyen komoly odaadással dolgoztak a reptér és a többi fejlesztés megvalósításán. Bár így tudnának dolgozni minden céggel, ahogy velük – tette hozzá. Nem akarunk várossá válni, nem akarunk versenyezni senkivel, esetleg magunkkal. Önmagunkat legyőzve akarunk még nagyobbakká válni – hangsúlyozta. A vezérsíkján a magyar zászlót is elhozó repülőgépet Ármai Zoltán pilóta vezette, aki elmondta, számára is különleges pillanat volt, hiszen ritkán adatik meg egy pilóta életében, hogy ő lehet az első, aki a gépének kerekével nyomot hagy a repülőtér kifutópályáján.

Jövőtől gyakrabban jönnek – szögezte le. Somogyi Tóth Dániel, a légitársaság alelnöke pedig kifejtette, sok éve dolgoznak azon, hogy kapcsolatot teremtsenek Magyarország és Erdély között, ami autóval, vagy vasúton nehéz, de légi úton már megoldható, finn mintára, ahol szintén így érik el azokat a területeket, közösségeket, amelyek nehezebben megközelíthető helyeken élnek. A gyergyóremetei reptér hivatalos kódja az LRHR, vagyis az LR (Románia légi közlekedési kódjelzése) mellett Hargita megye nevének rövidítését fogja viselni. Utalásnak is tekinthető ez arra is, hogy többen ígértek, terveztek repteret a megyében, de itt meg is valósult.

