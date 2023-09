Hazánk átvette a Közép-európai Felsőoktatási Csereprogram elnökségét

2023. szeptember 20. 22:57

Magyarország átvette Lengyelországtól a Közép-európai Felsőoktatási Csereprogram (CEEPUS) soros elnökségét - közölte Csák János kulturális és innovációs miniszter szerdán Varsóban, a projekt tagállamainak közös értekezletét követő sajtókonferencián.

A találkozón a CEEPUS-tagállamok képviselői aláírták a Közép-európai Felsőoktatási Csereprogram újabb, 2025-től megvalósítandó változatáról (CEEPUS IV.) szóló nemzetközi megállapodást.



Ezt követően Csák János közös sajtóértekezletet tartott Przemyslaw Czarnek lengyel oktatásügyi miniszterrel és Michael Schedl CEEPUS-főtitkárral, és ezen felidézte: a felsőoktatási mobilitást célzó CEEPUS-programot 1993-ban Budapesten hozták létre. A szándék az volt, hogy a közép- és kelet-európai, valamint a nyugat-balkáni országok a kommunizmus bukása után módot találjanak jobb kölcsönös megismerésre, az egymás iránti közeledésre - emlékeztetett. "Hiszen a megismerés lehetősége a nemzetek közötti barátságot is lehetővé teszi" - tette hozzá a miniszter.



Leszögezte: a program sikeres, az utóbbi években növekszik a benne részt vevő egyetemisták és oktatók száma, és a résztvevők több hónapot töltenek a fogadóországokban.



A programban részt vevő államok új tagokra is nyitottak, ennek példája az ukrán hallgatók iránti nyitottság - jelentette ki Csák János. Támogatóan nyilatkozott a lengyel oktatásügyi miniszter kezdeményezéséről, hogy a CEEPUS a három balti állammal (Észtországgal, Lettországgal és Litvániával) is elkezdje a csatlakozási tárgyalásokat.



Összefoglalva a CEEPUS eddigi munkáját Csák János Szókratész ókori görög filozófust idézve kijelentette: "a tudás erény". Erre nagy szükség van a mai világban - tette hozzá, és reményét fejezte ki, hogy a CEEPUS IV. még magasabb szintre viszi a programot.



Przemyslaw Czarnek arról számolt be, hogy a konferencia napirendjén az ukrán diákokkal és tudósokkal folytatott együttműködés is szerepelt. Közölte: Lengyelországban jelenleg 35 ezer ukrán hallgató tanul, közülük 20 ezren az Ukrajna ellen Oroszország által indított háború tavaly februári kitörése után érkeztek. A CEEPUS programot illetően Czarnek elmondta: eddig mintegy 30 ezer lengyel hallgató és tudós részesült CEEPUS-ösztöndíjakban.



MTI