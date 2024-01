Felpezsdülhet a borászat

2024. január 25. 21:58

A szőlő- és borágazat jelentős technológiai és tudásigényes ágazat, ahol az nyer, aki gyorsabban látja meg az alkalmazkodás új irányát, és a kínálkozó információkat eredményesen használja - jelezte a szőlő-és borágazat előtt álló évek egyik kihívását Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium (AM) mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára a BorÉRT 2024 konferencián a szaktárca csütörtöki tájékoztatása szerint.

A Magyar Mezőgazdasági Múzeumban tartott eseményen az államtitkár az idén meghirdetendő pályázatok sorából a szőlő szerkezetátalakítási, a borászati , az innovációt támogató beruházások mellett kiemelte a kül- és belpiaci promóciós pályázatokat.



Kiemelte: a szőlő szerkezetátalakítást az elmúlt tizenhárom évben mintegy 80 milliárd forint segítette, amellyel 30 ezer hektár szőlőültetvény újulhatott meg. Az első körben idén megnyitott és január 22-én zárult pályázatot novemberben újabb követi majd.



Szőlő szerkezetátalakításra 2024 és 2027 között mintegy 71 millió euró fordítható. A támogatás elnyeréséhez új, a mai elvárásokra reflektáló szempontokat is figyelembe vesznek majd a bírálók - írják a közleményben.



A tavasszal meghirdetendő, borászati beruházásokat támogató felhívás lehetővé teszi szőlészeti gépek, technológiai berendezések, beszerzését.



Az idei évben újításként bemutatkozik majd az innovációs beruházásokat támogató pályázat, amelyet a borászati gépekre adható beruházásoktól az különbözteti meg, hogy az innovációs támogatás olyan gépek és berendezések beszerzését segítheti, amelyek új borászati vagy boralapú termékek, illetve környezetkímélő csomagolóeszközök alkalmazásához szükségesek.



A fogyasztói igényeket figyelembe véve például ilyen lehet az alkoholmentesített, alkoholcsökkentett borászati termékek vagy alacsony alkoholtartalmú boralapú termékek előállításához szükséges berendezések, vagy az eddig még nem alkalmazott (például könnyített csomagolóanyagok) felhasználásához szükséges gépsorok. Ezzel az új támogatással cél olyan új vagy Magyarországon még nem alkalmazott technológiák, eljárások elősegítése, új piacok, fogyasztók elérése és a hatékonyságnövelés, amely megfelel az egyre növekvő környezeti igényeknek - emelték ki.



Feldman Zsolt előadásában hangsúlyos feladatnak nevezte a hazai bor promócióját, bel- és külpiaci jelenlétének erősítését. Erre a feladatra is jelentős összeg, mintegy 6 millió euró áll rendelkezésre 2027-ig.



Az 50 százalékos támogatási intenzitást figyelembe véve mintegy 1,5 milliárd forint értékű promóciós tevékenység valósulhatott meg 2020 és 2023 között. Ezek mellett a támogatások mellett a Hegyközségek Nemzet Tanácsa és a Magyar Bormarketing Ügynökség is a magyar borok elismertségéért dolgozik - olvasható a közleményben.



A 2024-ben tervek szerint meghirdetendő agrár- és vidékfejlesztés pályázatok kapcsán az államtitkár hangsúlyozta: ezek lehetőséget biztosítanak majd a kis-, közepes- és nagygazdaságok számára egyaránt, hogy az elmúlt két év gazdasági-piaci változásaira reagálva, a termelésüket hatékonyabbá tegyék, vagy akár a több lábon állás irányába nyithassanak.



A szaktárca márciusban kívánja megjelentetni a mezőgazdasági és élelmiszeripari beruházások első pályázati csomagját, amely magában foglalja más mellett az élelmiszeripar és a borászat beruházásait segítő felhívásokat.



Áprilisban a mezőgazdasági üzemek öntözésfejlesztésének támogatása jelenik meg, a nyárra elkészülhet a generációváltást segítő támogatási csomag, az év végére pedig a precíziós gazdálkodást vagy éppen a kertészeti gépesítést segítő pályázatok jelennek meg.



Feldman Zsolt az elbírálással kapcsolatban kiemelt értékelési szempontként jelölte meg a termelői együttműködés és a tartós beszállítói kapcsolat igazolását, vagy éppen a hozzáadottérték-növelés célkitűzést - közölte az Agrárminisztérium.

MTI