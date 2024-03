Pont április 4-én...

2024. március 11. 20:17

Április 4. és 19. között rendezik meg a Debreceni Tavaszi Fesztivált, amelynek idén a "debreceniség" kerül a fókuszába - jelentették be a szervezők hétfőn.

A Kölcsey központban rendezett sajtótájékoztatón Puskás István (Fidesz-KDNP) alpolgármester a rendezvénysorozatot az idei kulturális évad nyitányának nevezte, amely csapatmunka eredményeként, a helyi kulturális intézmények összefogásával jön létre.



A tavaszi rendezvény fesztiválok sorát - költészeti fesztivál, város napja programjai, Deszka fesztivál - nyitja meg, s több program, nagyobb kínálat jellemzi majd, mint a korábbi években - tette hozzá Debrecen kulturális alpolgármestere.



Korponai Tibor, a Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft. programigazgatója a fesztivál művészeti koncepcióját ismertetve elmondta: a tavaszi fesztivál idei programkínálata a debreceniség, az évfordulók, az újdonságok és a találkozások négyese köré csoportosul, amelyek megjelenítéséből minden debreceni kulturális intézmény kiveszi a részét.



A debreceniség témakörhöz kapcsolódnak a város napi (április 11.) események. Emellett arról is megemlékeznek, hogy 175 évvel ezelőtt volt Debrecen először az ország ideiglenes fővárosa.



A Kölcsey Központ színpadán mutatják be Ferenczi György és az 1-ső Pesti Rackák, valamint a Tükrös Zenekar koncertszínházi előadását, amely Petőfi Sándor és Arany János levelezéséről szól. Az évfordulókhoz kapcsolódva pedig a 40 éves Debreceni Dixieland Jazz Band, illetve a 25 éves Talamba ütőhangszeres együttes műsorát is láthatja a közönség - sorolta.



Hozzátette: számos új kiállítást is megtekinthetnek majd az érdeklődők a fesztivál idején. A tárlatok, a hangversenyek és a színházi előadások a Csokonai színház, a Kodály filharmónia és a Modem Modern és Kortárs Művészeti Központ közreműködésével jönnek létre, a GAG Management produkciós iroda pedig a KFT zenekart hozza el Debrecenbe.



Utóbbi Kapcsán Márton András zenész (KFT zenekar) megjegyezte, fúvósokkal kiegészítve, egyedi hangszerelésű számokkal lépnek a debreceni közönség elé.



Szabó K. István, a Csokonai színház művészeti vezetője hozzátette: a fesztivál idején hét előadást, köztük egy magyarországi ősbemutatót, Astor Piazzolla argentin zeneszerző ma már klasszikusnak számító María De Buenos Aires című tangó-operáját viszik színre Debrecenben.

MTi