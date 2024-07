Kiürítik a győri börtönt

2024. július 3. 09:49

Számos biztonsági és fenntarthatósági szempontot mérlegelve a büntetés-végrehajtási szervezet úgy döntött, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetet néhány hónapon belül kiüríti, a fogvatartottakat más börtönökbe szállítja át - közölte a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) az MTI-vel szerdán.

Makula György ezredes, a kommunikációs főosztály vezetője emlékeztetett arra: márciusban egy letört ágylétra darabjával akarták kibontani zárkájuk falát fogvatartottak Győrben. A szökési kísérletet időben észlelték, így az elítélteknek esélyük sem volt a szökésre.

A szökési kísérlet után indult belső vizsgálat megállapította, hogy az 1910-es években épült börtön annyira leromlott műszaki állapotban van, hogy a biztonságos fogvatartás feltételi nem biztosíthatóak teljeskörűen, ez tette lehetővé, hogy a fogvatartottak egy letört fémdarabbal megbontsák a falazatot - tette hozzá.

Makula György elmondta: a vizsgálat azt is feltárta, hogy az épület annyira korszerűtlen, hogy felújítása, átalakítása, a megfelelő biztonságtechnikai eszközökkel történő felszerelése aránytalanul magas költséggel járna.



"Az is nyilvánvalóvá vált, hogy a mára már elavult műszaki megoldások jelentősen növelik a rendkívül költséges üzemeltetést: az ingatlan nem szigetelt, régi nyílászárókkal, korszerűtlen fűtés-, víz- és villamos hálózattal rendelkezik. A mindössze 165 ember fogvatartására szolgáló intézet nem éri el a büntetés-végrehajtási szervezet elhelyezési kapacitásának 1 százalékát sem, üzemeltetési költségei mégis vetekszenek a nagy börtönök rezsijével" - közölte.



Jelezte, e büntetés-végrehajtási szervezet ezért úgy döntött, hogy az intézetet néhány hónapon belül kiüríti, a fogvatartottakat más börtönökbe szállítja át.



Makula György felhívta a figyelmet arra: az intézet kiürítése nem jár elbocsátással, a győri börtönben szolgálatot teljesítőknek új beosztást biztosítanak, és a BVOP különbuszokat indít, hogy a munkatársakat a lakhelyükhöz legközelebb eső, másik börtönben tudják továbbfoglalkoztatni.



Kitért arra is, hogy a digitális forradalom kijelöli a magyar büntetés-végrehajtás férőhely- és szervezetfejlesztési koncepciójának új irányait, ami olyan innovatív kezdeményezésekben nyilvánul meg, mint a csengeri okosbörtönprojekt.



Tájékoztatása szerint Csengeren egy 1500 ember befogadására képes, új "okosbörtön" épül. A projekt egyik fő célja a rendkívüli események digitális eszközökkel történő prognosztizálása, megelőzése, valamint a felügyelet munkaterheinek csökkentése, amihez a mesterséges intelligenciát hívják segítségül.



"Nem titkolt szándékunk, hogy ez az intézet Európa legkorszerűbb, első high-tech börtöne legyen" - mondta Makula György. Hozzátette: a csengeri intézet amellett, hogy az ország legmodernebb börtöne lesz, mintegy 700 ember számára teremt munkalehetőséget a térségben.



mti