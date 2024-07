Antiszemitizmus az EU tagországaiban

2024. július 11. 13:01

Nőtt az antiszemitizmus tavaly az Európai Unió területén az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (FRA) csütörtökön közzétett felmérése szerint, amelyben kiemelik, hogy a gázai fegyveres konfliktus őszi kirobbanása tovább rontott a helyzeten.

Bár a kutatást a bécsi székhelyű uniós testület 2023 első felében végezte, a gázai helyzet elmérgesedése nyomán - nemzetközi és európai zsidó szervezetekkel egyeztetve - kiegészítésekkel látták el.



A felmérést abban a 13 EU-tagországban készítették - Magyarországon, Csehországban, Ausztriában, Belgiumban, Dániában, Franciaországban, Németországban, Olaszországban, Hollandiában, Romániában, Spanyolországban, Lengyelországban és Svédországban -, ahol a statisztikák szerint az Európai Unió zsidóságának 96 százaléka él.



Ez volt a harmadik ilyen közvélemény-kutatás a 2013-as és a 2018-as után.



"A gázai háború hatásai aláássák az antiszemitizmus elleni harcban elért eredményeket is" - figyelmeztetett Sirpa Rautis, a szervezet igazgatója.



A friss jelentésben a megkérdezettek négy százaléka számolt be antiszemita indíttatású fizikai bántalmazásról, míg ez az arány 2018-ban két százalék volt. Hatvan százalékuk úgy vélte, kormányuk nem lép fel elég határozottan az antiszemitizmus ellen.



Belgiumban a válaszadók fele - az uniós átlagnál több - számolt be zaklatásról, és kilenc százalékuk - azaz ismét az uniós átlagnál több - azt mondta, az utóbbi öt évben érte már fizikai bántalmazás zsidó származása miatt.



Franciaországban a megkérdezettek 74 százaléka úgy vélte, a gázai harcok hozzájárultak ahhoz, hogy nehezebbé vált a helyzetük; ez az arány Magyarországon volt a legkisebb, kilenc százalék.



A felmérés elkészítéséhez összesen csaknem 8000, 16 éves vagy annál idősebb embert kérdeztek.



A FRA felhívta a figyelmet arra is, hogy a zsidó közösségeknek általában saját maguknak kell megszervezni védelmüket, beleértve a biztonsági intézkedések anyagi terheinek viselését is.

mti