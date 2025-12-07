Leeds-Liverpool thriller: Slot csapata kétszer vezetett, mégis pontot bukott a 96. percben
Szerző: Gerzsenyi Krisztián
2025. december 7. 10:04
A Leeds-Liverpool rangadó drámai végjátékot hozott: Arne Slot együttese kétszer is vezetett, mégis pontot veszített a hosszabbításban. Íme a gólok és Arne Slot értékelése.
A Leeds-Liverpool találkozó a Premier League egyik legszórakoztatóbb mérkőzése lett a hétvégén, ugyanakkor a Liverpool szurkolóinak egy újabb fájdalmas forgatókönyv mentén zajlott le. Arne Slot vezetőedző a lefújást követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy sokadszor nyújtott a csapat remek teljesítményt, de az eredmény ezt nem tükrözi.
A Liverpool Hugo Ekitike duplájával már 2–0-ra vezetett, és úgy tűnt, eldőlt a Leeds-Liverpool meccs kulcskérdése. Azonban egy VAR által megítélt büntető, majd egy újabb leeds-i helyzet egyenlítést eredményezett. Szoboszlai Dominik találatával a 80. percben ismét a vendégek kerültek előnybe, ám Ao Tanaka hosszabbításban szerzett gólja döntetlennel zárta a találkozót.
„Sok a pozitívum - csak éppen az eredmény hiányzik”
Slot hangsúlyozta: csapata kontrolláltan, dominánsan futballozott, ám az újabb elbukott pontok fájóak. A holland szakvezető szerint a Liverpoolnak túl sokat kell „dolgoznia” egyetlen gólért, miközben az ellenfelek kevés helyzetből is betalálnak.
A vezetőedző ugyanakkor visszautasította azt a feltételezést, hogy a csapat mentálisan gyenge lenne hátrányba kerülve, szerinte éppen ellenkezőleg: a Leeds-Liverpool mérkőzésen is látszott a visszatérés képessége.
A rögzített szituációk rémálma
A szezon egyik legnagyobb problémája továbbra is a rögzített szituációk: már 10 kapott gólnál jár a Liverpool ilyen helyzetekből, ami Slot szerint szinte lehetetlenné teszi, hogy stabilan élcsapat maradjanak – különösen úgy, hogy közben a vörösök saját szögleteikből és szabadrúgásaikból alig szereznek gólt.
Szoboszlai újra villant
Érdemes kiemelni Szoboszlai Dominikot, aki pontos lövésével és aktív játékával ismét vezéregyénisége volt a Liverpoolnak. Gólja, és kiváló teljesítménye ellenére a magyar válogatott csapatkapitánya is csalódottan hagyta el az Elland Roadot.
Leeds-Liverpool: mi jön ezután?
Arne Slot szerint a játék minősége biztató, „az egyéni fejlődések és a csapat épülése egyaránt látható”, azonban a pontvesztések mentálisan is egyre nehezebbé teszik a szezont. A Liverpool továbbra is versenyben van a dobogóért, de a Leeds elleni 3–3 újabb figyelmeztetés volt, hogy a védekezés hibái kulcspontokat vihetnek el.
Főkép: Hugo Ekitike két gólt is szerzett a Leeds United otthonában. Fotó: Liverpool FC