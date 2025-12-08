Labdarúgó NB I - Helyrerázódott a tabella

Szerző: m4sport.hu/gondola

2025. december 8. 06:04

Majdnem kialakult a reális sorrend a hazai első osztályú labdarúgásban: a tabella első két helyén a nemzetközi kupaküzdelemre alkalmas csapat helyezkedik el. A Ferencváros eséllyel indulhat a Bajnokok Ligája csoportkörébe kerülésért, az ETO a Konferencia-liga csoportkörét célozhatja meg jó reménnyel.

A harmadik helytől lefelé már kérdőjeles a sorrend. Ott már nem találni olyan klubot, amely jelen helyzetében alkalmas lehet nemzetközi megmérettetésre. Most a Vasutas áll a harmadik helyen, ennek a csapatnak a nemzetközi alkalmassága meglehetősen kérdőjeles. A negyedik helyen az a Paks rostokol, amely az utóbbi években - kupagyőztesként - az Európa-ligában szerezhezhetett volna sikereket a magyar klubfutballnak, ezt a lehetőséget azonban kiábrándítóan elpuskázta. Az ötödik helyen a Felcsút tanyázik. talán ez az az együttes, amely harmadikként a legközelebb áll a nemzetközi szereplésre alkalmas szinthez. Tavaly majdnem bravúrt ért el egy itáliai csapat ellenében, az idén azonban szánalmasan (le)szerepelt.

Fontos lenne, hogy a Hornyák Zsolt dirigálta együttes vegye komolyan magát.

Még egy csapat, a kupagyőztes indulhat nemzetközi kupában, ez az együttes azonban ma még nem ismert.

Ha klubok egészségesen gondolkodnának,

a mostani bajnokság tavaszi idénye kihasználható lenne arra, hogy nemzetközi szintérre alkalmas csapatok kovácsolódjanak.

Erre azonban kevés az esély, hiszen a közpropaganda a kupaszereplést tehernek állítja be. A napokban is elhangzott az éterben, hogy a Győr csapatának teljesítménye csak akkor javult, amikor kiesett a kupaselejtezőből. Ez nagyon beteges gondolkodásra vall. Tudniillik az NB I-ben mutatott teljesítmény jelentősége nulla. Az NB I egyedüli értelme az, hogy az első három helyezett jogot kap a nemzetközi indulásra. Hogy ki lesz a negyedik vagy tizedik, teljesen érdektelen.

Edzői alkalmatlanságot mutat, ha a nemzetközi szereplés a bajnokságban terhet jelent a csapatnak. Pont fordítva.

A nemzetközi összecsapások az itthoni teljesítményt is javíthatják.

A heti két mérkőzést össze lehet hangolni az edzésekkel. Erre a nyugat-európai klubok képesek. El kell bocsátani a médiából azokat, akik ezt az elemi összefüggést képtelenek átlátni, és botorságokat beszélnek, zavart okozva a szakmai gondolkodásban is.

Az őszi idényből a Ferencvárosnak két vasutas csapat van hátra: a Debrecen és a Diósgyőr. Mindkét együttest meg kell vernie. hogy a bajnoki cím biztos legyen.

A Győr a Spartacussal találja szemben magát először, majd hazai pályán fogadja a Felcsútot. Főleg az utóbbi meccs kimenetele kérdéses, ám itt minden pont jó helyre kerül.

A Felcsút másik mérkőzése a Diósgyőr ellen zajlik a Makovecz-stadionban: valószínű a hazai győzelem. A Felcsútot jelenleg 3 pont választja el a dobogós helytől, bármi lehet a téli szünetig.

17. FORDULÓ

December 13., szombat

14.00: Nyíregyháza Spartacus FC FC–ETO FC (Tv: M4 Sport)

16.30: Puskás Akadémia FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)

19.00: MTK Budapest–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

December 14., vasárnap

12.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

14.45: Ferencvárosi TC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

18.45: Kisvárda Master Good–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)

18. FORDULÓ

December 19., péntek

20.00: Diósgyőri VTK–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

December 20., szombat

13.00: Zalaegerszegi TE FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

15.30: Paksi FC–Nyíregyháza Spartacus FC FC (Tv: M4 Sport)

18.00: ETO FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)

December 21., vasárnap

15.00: Újpest FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)

17.30: Debreceni VSC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)