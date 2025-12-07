Szerző: Pók Katalin

2025. december 7. 09:36

„Jézus, Izraelben nem talált a kafarnaumi századoséhoz hasonló hitet. A kérdés csak annyi, hogy amikor újra eljön, közöttünk talál-e akkora hitet, mint azé a századosé volt?”- kérdezi Varga László katolikus pap a népszerű Laci atya. Valóban ez a kérdés most is így Adventben.

Az ajándékok után való futkosásban kimerülünk, háziasszonyok az ünnepi asztal készítésében elfáradnak, de vajon jut e idő az elcsendesülésre, annak tudatosulására, hogy Jézus születésnapját fogjuk ünnepelni 3 hét múlva.

A keresztény országokban szokásaink még élnek, sokan tudják mit jelent az Advent, a templomainkban, lakásainkban ott az adventi koszorú, sok helyen ahol kisgyerek van, az adventi naptár. Még készítik mind egyházi, mind óvodai, iskolai közösségek a betlehemes játékot. Reméljük ez így is marad, bár a nyugati, egyre több muszlimmal benépesülő országokban ez veszélyben van. Sok helyen nem merik már kimondani, hogy Boldog Karácsonyt, vagy nem mernek karácsonyi vásárt rendezni, a tömegbe rontó Allahu Akbart kiáltó terroristák miatt.

Kelet-közép Európában még nagyobb a vallásosság és legtöbben tudják mit jelent Advent és a vele kapcsolatos szokások. Jó azért az ismereteket feleleveníteni:

Az Advent latin szó, az Úrra való várakozást jelent. Karácsony előtti 4 hét advent hetei, a görögöknél 6 hét, az ortodoxok is megtartják, sőt már a protestánsok is. A 4. században kezdődött, a katolikus egyházból ered, ami egyetemes egyházat jelent. Minthogy ez Jézus egyháza kezdetektől, ezt alapították az apostolok. Csak a reformációtól, 1540-es évektől alakult ki a protestantizmus, ettől kezdve még többféle módja alakult ki később az ünneplésnek.

Adventi koszorút készítenek a katolikus templomban fenyőkből, minden vasárnap eggyel több gyertyát gyújtanak meg, ez átment a családokba is. Az 1. és 2. gyertya lila, a bűnbánat és megtérés színe. A harmadik rózsaszín, az öröm jele, mert egyre közeledik Jézus születésnapja. A negyedik gyertya is lila, újra a bűnbánatot és megtérést jelenti, hogy a várakozás teljes legyen. A 20. század közepéig az Advent a böjt időszakát is jelentette. Advent dec. 24-ig, tart, az éjféli misével zárul, ami örömünnep.

Adventi naptárt is szoktak készíteni, 24 ablakost, egészen karácsonyig. Ez egy evangélikustól ered, aki gyerekkorában, alig bírta kivárni a karácsonyt, kérdésekkel ostromolta az anyját szüntelen. Erre édesanyja elkészített egy naptárt ahol, minden nap egy csoki volt az ablak mögött. Annyira nagy örömet jelentett neki, hogy felnőve, erre üzletet alapított.

De ki az Úr, akire várunk?

Zsidó-keresztény kultúrában élünk, nekünk Jézus a Messiásunk, a Megváltónk, akihez fordulunk bűneink bocsánatáért, hogy az Atyához a Föld teremtőjéhez, visszajuthassunk halálunk után. Jézus a kapu, akin keresztül ezt megtehetjük. Jézus történelmi személy, kinek tetteit tanítványai jegyezték fel pontosan, és később a Szentírásban rögzítették, másként a Bibliában. A kis Jézus Közel-keleten született, az Ígéret földjén Izraelben, mely földet a „választott nép”, a zsidó nép kapta Istentől. Ott született ahol most háború zajlik, ahol a zsidó nép második honfoglalása óta, a II. világháború utáni megalapítása óta, folyamatos békétlenség van. Habár a zsidók, Jézus édesanyja Mária, maga Jézus és a kereszténység alapítói 2000 évvel ezelőtt is Izraelben éltek. Ám a zsidók nagy része nem fogadta el Isten fiát Megváltónak, Messiásnak, így ahogy ezt Jézus prófétálta, Jeruzsálemet lerombolták (rómaiak), és a nép „szétszóratott” a világban. A Holokauszt után alapították meg újra Izraelt, de akkorra a Szentföldet elfoglalták a muszlimok. Így, azóta is békétlenség van a Szentföldön, Jézus születésének helyén.

Mi történt 2025 évvel ezelőtt?

Élt egy Mária nevű szűz Názáretben, kit meglátogatott Gábriel arkangyal, akit Isten küldött hozzá. Így szólt:„Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes. Az Úr van teveled, Áldott vagy te az asszonyok között, és Áldott a te méhednek gyümölcse”. –Miféle köszöntés ez? - kérdezte Mária. Ekkor az angyal elmagyarázta, hogy a Szentlélektől fiút fogan, aki az egész világ számára áldást hoz. És Mária Igent mondott. Ettől függött minden, egy asszonytól. Így a Szentlélektől fogant és napról napra növekedett a gyermek. Az angyaltól megtudta, hogy unokatestvére Erzsébet is öreg korára fiút fogant, így meglátogatta. (Ő lett a későbbi Keresztelő Szent János, aki Jézus útját előkészítette). Eközben egészen előre haladott az állapota. Hazatérve József a jegyese, megdöbbenve látta, hogy Mária állapotos. Vívódott, csendben akarta elbocsátani, hiszen ha bevádolja ezért megkövezés járt abban a korban. De őt is meglátogatta az angyal álmában. Azt mondta neki:„Ne félj, feleségül venni Máriát, a gyermek a Szentlélektől van”.

Történt, hogy Augusztus császár elrendelte a népszámlálást, ami miatt Betlehembe kellett menni, mert József ott született. Felpakoltak egy szamárra, Mária, aki már előre haladott állapotban volt is felült, József, az igaz ember, mellette haladt. Sokára értek oda Betlehembe, amit egyébként a próféták előre jeleztek, hogy ott fog megszületni a Messiás. Ám sehol nem kaptak szállást, hiába járták körbe az egész várost. Végül Betlehem szélén egy barlangban, amit állatok elszállásolására használtak, szálltak meg. József gondoskodott Máriáról, sőt még a kis jászolt is elkészítette az újszülött fogadására. És valóban, éjszaka megszületett a kis Jézus. A pásztoroknak angyalok vitték hírül, akik meglátogatták az újszülöttet.

Karácsony a szeretet ünnepe is, mert „Isten a szeretet”, az ő születésnapját ünnepeljük. Egyébként, a világ egyetlen vallásában sem szerepel ez a szó, hogy szeretet. Jézus pedig ezt a parancsot adta: „Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket”. Leginkább Lukács evangéliuma tartalmazza Jézus születésének történetét. Olvassuk ebben az adventi időben, és mondjuk a Szeretetláng mozgalom imáját, bármelyik felekezethez tartozunk is:

Az Úrral való egység imája

Imádott Jézusom!

Lábunk együtt járjon,

kezünk együtt gyűjtsön,

szívünk együtt dobbanjon,

bensőnk együtt érezzen,

elménk gondolata egy legyen,

fülünk együtt figyeljen a csöndességre,

szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon,

ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! Ámen.