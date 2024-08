Az autonómia a témája az idei Tokaji Írótábornak

2024. augusztus 3. 14:49

Augusztus 12-én kezdődik a háromnapos 52. Tokaji Írótábor, amelynek kiemelt témája az idén a szabadság és az autonómia.

A Kárpát-medencei írók egyik legnagyobb irodalmi találkozóján a kerekasztal-beszélgetések mellett felolvasó esteket, koncerteket és borkóstolót is tartanak - olvasható az esemény programjában.



A tábor első napján, a megnyitót követően határon túli magyar írók és költők tartanak felolvasást Hodossy Gyula vezetésével. Ezt követően a Volver La Vida együttes ad koncertet.



A második nap kerekasztal-beszélgetésekkel kezdődik. A Rákóczi Pince és Udvarház teraszán L. Simon László , a Tokaji Írótábor Egyesület elnökének vezetésével a szépirodalmi könyvkiadásról beszélget a gyermekvédelmi törvény tükrében Erős Kingával, Mészáros Sándorral és Bán Jánossal. Ezt követően A tudományos könyvkiadás jövője és a kultúrafinanszírozás intézményi háttere címmel tartanak beszélgetést Gyenes Ádám, Richly Gábor és Tóbiás Krisztián részvételével, Konkoly Dániel moderálásában.



Ezen a napon tarják a Tokaji Nemzetközi Művésztelep kiállításának megnyitóját is. A Világörökségi Bormúzeumban Matl Péter M. S. mester-díjas szobrászművész mutatkozik be. Kedden barátságos labdarúgó-mérkőzést játszik az írótábor és a város csapata, majd a Fiatal Írók Szövetségének tagjai tartanak felolvasó estet. A nap a Tokaji Borászok Asztaltársaságának borkóstolójával és Kubinyi Júlia, Szokolay Dongó Balázs és Balogh Kálmán koncertjével zárul.



A szerda ismét kerekasztal-beszélgetésekkel indul: Gulyás Gábor, Kálomista Gábor és Tallai Gábor a Véleményszabadság a nyugati művészeti életben"címmel beszélget Gulyás István vezetésével. A 90 éve született Csurka Istvánról pedig A mélység vándora címmel Kiss Gy. Csaba, Vasvári Erika és Zárug Péter Farkas cserél véleményt Pozsgai Zsolt moderálásában.



Szerdán délután is folytatódnak a kerekasztal-beszélgetések. Elsőként Engem a történelem választott címmel Kertész Imre műhelyéről beszélget Hidas Zoltán, Soltész Márton és Sturm László. Ezt követően Cseres Tibor és a történelmi regény témában Alexa Károly, Diószegi Szabó Pál, Falusi Márton és Márkus Béla beszélgetését hallhatják az érdeklődők.



A Tokaji Írótábor egykori elnökének, Pomogáts Bélának emlékművét is felavatják szerdán a Millenniumi Irodalmi Emlékparkban, ahol Ferdinándy György emlékére Csender Levente író ültet fát.



Az irodalmi találkozó zárásaként a Tokaji Ferenc Gimnázium aulájában adják át a Tokaji Írótábor díjat és egyéb elismeréseket, köztük a Magyar Írószövetség debütdíjait szerdán este.

MTI, Gondola