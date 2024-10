Öt konzul segít a bosnyák-magyar mérkőzés helyszínén

2024. október 14. 11:02

Öt magyar konzul is szolgálatot teljesít a hétfői zenicai Magyarország-Bosznia-Hercegovina labdarúgó-mérkőzéshez kapcsolódóan, akik szükség esetén segítséget nyújthatnak a szurkolóknak – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a meccs reggelén Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be mielőtt útnak indult volna Luxembourgba, hogy a Bilino Polje Stadionba összesen 550 darab vendégjegy kelt el, és ahogy lenni szokott ilyenkor, a magyar konzulok ott lesznek, hogy segítsenek a kiérkező szurkolóknak több helyszínen.

„A szurkolók döntő többségükben közúton, alapvetően autóval, néhányan talán busszal érkeznek majd a mérkőzésre. Három határátkelőhely használata lehetséges Horvátország és Bosznia-Hercegovina között: egy Svilajinál, egy Bosnyákbródinál, egy pedig Ógradiskánál. Mind a három átkelőnél egy-egy magyar konzul várja majd a szurkolókat, és ha szükséges lesz, segít a határátlépés folyamatosságának biztosításában” – közölte.

MTI