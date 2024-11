UNICEF: csaknem hétszáz gyerek halt meg eddig az ukrajnai harcok miatt

2024. november 18. 13:53

Az ENSZ Gyermekalapjának (UNICEF) összesítése szerint az ukrajnai háború kezdete óta eddig legkevesebb 695 gyermek vesztette életét és 1747 megsebesült a harcok következtében. Catherine Russell, az UNICEF igazgatója megrendítőnek és elfogadhatatlannak nevezte, hogy heti átlagban 16 gyermek veszti életét vagy sebesül meg az orosz támadásokban.

„Kórházakban, játszótereken, a saját ágyukban haltak meg gyerekek. Számos családot döntött romba a legfiatalabb családtagok halála vagy életveszélyes sebesülése” – mutatott rá az igazgató. A hétfői közleményében az UNICEF felhívta a figyelmet arra, hogy az orosz hadsereg újra meg újra iskolákat és kórházakat is célba vesz Ukrajnában. A háború kezdete óta a szervezet adatai szerint 1496 oktatási és 662 egészségügyi létesítményt pusztítottak el vagy rongáltak meg az orosz csapások.

Az orosz támadások súlyos károkat okoztak az ukrajnai víz-, fűtés- és áramszolgáltatási rendszerekben. Ennek következtében több millió gyerek nem jutott hozzá tiszta ivóvízhez, illetve szanitációs szolgáltatásokhoz, ami jelentősen növelte a megbetegedések veszélyét.

Az UNICEF a háború okozta pszichés károkra is felhívta a figyelmet. „Gyerekek milliói élnek folyamatos rettegésben, sokan naponta akár hat órát is pincékben töltenek a légiriadók miatt. Ha ezek a gyerekek nem kapnak megfelelő segítséget és támogatást, akkor a háború alatt szerzett lelki sérülések akár több generáción keresztül is éreztetik majd hatásukat” – mondta az UNICEF igazgatója.

MTI