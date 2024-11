Szupertájfun csapott le a Fülöp-szigetekre, többen életüket vesztették

2024. november 18. 14:35

Legkevesebb hét ember, köztük két gyerek meghalt a Fülöp-szigetek északi részén pusztító Man-yi szupertájfun miatt – közölték hétfőn a hatóságok. A halálos áldozatok mindegyike egy házban tartózkodott, amikor egy földcsuszamlás következtében sárlavina temette be őket a Nueva Vizcaya tartományban fekvő Ambaguio településen. A hadsereg katonái és a rendőrök a falubeliek segítségével még három lakost keresnek – közölte a tartomány rendőrsége.

A katasztrófavédelem jelentése szerint még vizsgálják, hogy két haláleset, amely egy motorbaleset, illetve áramütés miatt következett be, összefügg-e a tájfunnal. Nueva Ecija tartomány északi részén még keresnek egy házaspárt és gyermeküket, akiknek kunyhóját elsodorta az ár. A Fülöp-szigeteki Catanduanes tartományban vasárnapra virradóra partot érő tájfun falvakat árasztott el, lakóházakat pusztított el és rongált meg, majd hétfőn elhagyta a délkelet-ázsiai szigetországot.

Óránkénti 195 kilométeres szélsebességével az özönvízszerű esőzéseket, áradásokat és földcsuszamlásokat okozó, potenciálisan katasztrofálisnak és halálosnak minősített Man-yi egy hónap alatt a hatodik erős szélvihar a Fülöp-szigeteken. A korábbiak 163 emberéletet követeltek, csaknem 700 ezren elmenekültek lakóhelyükről és ezrek veszítették el otthonukat. A természeti csapás miatt legsúlyosabban érintett Camarines tartományban szünetelt az áram- és a vízellátás, sok területen pedig a mobiltelefon-hálózat is összeomlott. A lakosoknak élelmiszert, ivóvizet és egyéb segélyeket is szállítottak, sokuknak azonban építőanyagokra is szüksége lesz, hogy újjáépíthessék elpusztult otthonukat – közölte Camille Gianan tartományi információs tisztviselő.

A Fülöp-szigeteken, illetve a környező vizeken évente mintegy húsz nagy vihar és halálos tájfun söpör végig, de ritka, hogy ilyen időjárási jelenségek ilyen rövid idő alatt kövessék egymást. A tudósok szerint az éghajlatváltozás fokozza a viharok hevességét, a bőséges esőzéseket, a hirtelen árvizeket, és erősebb széllökéseket idéz elő.

MTI