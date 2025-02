Érkeznek az uniós források Magyarországra

2025. február 2. 16:29

Orbán Viktor kiharcolta! Érkeznek az uniós források Magyarországra - írta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalán vasárnap.

A bejegyzésben feltöltött videóban Menczer Tamás úgy fogalmazott: a miniszterelnök már 12,5 milliárd eurót kiharcolt, és jönni fog a többi is.

"Az ember a telefonját vagy a zsebkendőjét veszíti el, uniós forrást nem, ugyanis az politikai döntésektől függ"

- jegyezte meg.

Hozzátette, vannak bizonyos pontok az uniós döntéshozatalban, ahol egyhangúságra van szükség, vagy a magyar miniszterelnökre, és Orbán Viktor ezt mindenkinél jobban ismeri, mert a legnagyobb tapasztalattal rendelkező miniszterelnök Brüsszelben - magyarázta a kommunikációs igazgató.

Rónai Egon riporter közbevetette a videófelvételen: erre szokta mondani a nemzetközi sajtó, hogy Orbán Viktor zsarol, amireire Menczer Tamás megjegyezte, "bennünket zsarolnak."

Hozzáfűzte: Orbán Viktor legfeljebb annyit tesz, hogy amilyen fegyvernemet választottak ellene, ő abban a fegyvernemben válaszol a magyar érdekek védelmében, 2és ezt roppant helyesen is teszi. 12,5 milliárd eurót már kiharcolt".

"Nem tetszik nekik, hogy békét akarunk, hogy nem akarunk háborút, kerítést" - jegyezte meg a kormánypárti politikus.

"A többit is ki fogja harcolni, és mire a 12,5 milliárd euró elfogy, jönni fog a többi, senkinek ne legyen kétsége Minden forintot és minden eurót, amely Magyarországnak jár, a magyar miniszterelnök kiharcolt eddig is, és ki fog harcolni a jövőben is- hangsúlyozta Menczer Tamás.

MTI