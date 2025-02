Növekedett a magyar borexport 2024-ben

2025. február 28. 14:12

Növekedett a magyar borexport 2024-ben - mondta Rókusfaly Pál, a nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos a 13. Borkonferencián pénteken Budapesten.

A kormánybiztos hangsúlyozta, a statisztikák szerint tavaly 12,3 százalékos növekedést mutatott a magyar termékek exportja, miközben a globális borexport 8,6 százalékkal csökkent.

Összesen 1,4 millió hektoliter magyar bort adtak el 2024-ben, ez 154 ezer hektoliterrel több, mint 2023-ban, ez egyben az egyik legmagasabb érték 2003 óta - ismertette. Hozzátette: a vásárlók 20 millió euróval fizettek többet a magyar borokért, mint az előző évben, a borok literenkénti egységára pedig 3 százalékkal növekedett.

A bor elsősorban kultúrát és nem alkoholt jelent - mondta. Hozzátette: a magyar bor túlélésének záloga a kulturált borfogyasztás népszerűsítése.

Rókusfaly Pál hangsúlyozta, míg a kulturált, felelősségteljes borfogyasztás népszerűsítését támogatja a kormány, a drogok világát célkeresztbe állítják.

A magyar bor népszerűsítését edukációval együtt képzelik el - folytatta, megjegyezve: a fogyasztók részéről van igény arra, hogy többet tudjanak a borrégiókról, a borkészítésről, a bor tulajdonságairól. Hozzátette: kiemelt figyelmet fordítanak a fiatal korosztályra, a Z-generációra.

A kormánybiztos elmondta, hogy a 2024-ben indított, borkatedra elnevezésű egyetemi kurzus nagyszerű eredményekkel zárult. Az elsőként a Károli, a Semmelweis és az Óbudai Egyetemen indult szeminárium a második félévben már a Budapesti Gazdasági Egyetemen, a Pannon Egyetemen és Miskolci Egyetemen is megjelent - tudatta.

Kitért arra is, hogy a borászatoknak biztosított állami támogatásokkal ugyancsak a felelősségteljes borfogyasztás népszerűsítése a cél, emellett a magyar borok eredetvédelme és a nemzetközi eseményeken való megjelenés is fontos cél. Az agrártárca erre vonatkozó pályázatán 20 ezer és 400 ezer euró közötti összeget nyerhetnek el a szakemberek - közölte.

Beszámolt arról is, hogy a Magyar Bormarketing Ügynökség tavaly is számos kampányt indított, sok rendezvényen, fesztiválon népszerűsítette a magyar borokat. A Márton-naphoz kapcsolódó borturisztikai programok keretében megrendezett Libabőr fesztiválhoz például 130-nál is több borászat csatlakozott, a Balaton Soundon pedig mintegy 20 százalékkal nőtt a borfogyasztás a korábbiakhoz képest, köszönhetően a kampányoknak - sorolta Rókusfaly Pál, megjegyezve: a kampányokba magyar és külföldi influenszereket is bevonnak.

Közölte továbbá, hogy a borfogyasztás elsődleges helyszínei az otthonok és az éttermek, míg a bárokban, pubokban továbbra is a sörfogyasztás a dominánsabb.

Hangsúlyozta: 2025-ben a külpiacot állítják fókuszba, számos külföldi eseményen jelennek meg és teszik nemzetközi szinten is láthatóvá a magyar bort.

Brazsil Dávid, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT) főtitkára beszédet mond a 13. Borkonferencián Budapesten 2025. február 28-án. MTI/Illyés Tibor



Brazsil Dávid, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa főtitkára úgy fogalmazott: a bor "transzcendens, kulturális termék", amely az európai életérzés szerves része.

A borászat innovatív, hagyományőrző , konzervatív értékrendet képviselő ágazat, amely családi gazdaságokra épül, így a gazdálkodó társadalmat, a vidéki lakosságot képviseli - hangsúlyozta, kiemelve a fenntarthatóság, környezettudatosság szerepét.

mti