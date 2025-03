Trump bekeményített: rendőrök vittek el egy palesztin diáktüntetőt Amerikában

2025. március 10. 13:07

Az Egyesült Államok bevándorlási ügynökei őrizetbe vették az egyetem egyik végzős, palesztin hallgatóját, aki kiemelkedő szerepet játszott a New York-i Columbia egyetemen zajló palesztinbarát tüntetéseken. Az akció része Donald Trump azon ígéretének, miszerint fellép az Izrael-ellenes aktivisták ellen – írja a Reuters. Mahmoud Khalilt, a Columbia egyetem nemzetközi és közpolitikai iskolájának hallgatóját szombat este tartóztatták le az Egyesült Államok belbiztonsági minisztériumának (DHS) ügynökei az egyetemi lakóhelyén – közölte a student workers of columbia szakszervezet. Khalil – aki saját maga rendelkezik állandó tartózkodási engedéllyel – néhány órával az őrizetbe vétele előtt a Reutersnek adott interjúban aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az amerikai kormány célponttá tette őt, mert a médiában is felszólalt.

hirado.hu