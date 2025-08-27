„Építsetek hidat az emberek és Isten városa között!”

2025. augusztus 27. 18:09

Megerősítést és szellemi iránytűt jelentettek számunkra azok a szavak, amelyeket Őszentsége XIV. Leó pápa intézett hozzánk, a világ minden tájáról érkezett katolikus politikusokhoz és döntéshozókhoz, köztük a magyar delegáció tagjaihoz – írta közösségi oldalán Azbej Tristan, idézve a Szentatya szavait: „Építsetek hidat az emberek és Isten városa között!”

Hívek az egyházfővel.

A Vaticannews.va beszámolója szerint augusztus 23-án szombaton délelőtt fogadta Leó pápa az Apostoli Palota Kelemen-termében a Frascatiban ülésező Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózatának százötven tagját, akikhez angol nyelvű beszéddel fordult. A kihallgatáson részt vett Azbej Tristan, az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkár, Hölvényi György KDNP-s európai parlamenti képviselő, akiket elkísért Habsburg-Lotharingiai Eduard szentszéki nagykövet.

Ugyanazzal a jellel kezdjük, amellyel az Úr életet adott nekünk a keresztségben: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Béke legyen veletek! – köszöntötte Leó pápa a vendégeit. Jó reggelt kívánok mindnyájatoknak. Üdvözlünk Rómában és a Vatikánban és köszönjük a türelmeteket – utalt a Szentatya a sűrű programja miatti késésre.

Örömmel köszöntöm a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózatának tagjait. Köszönöm, hogy ellátogattok hozzánk a Remény Jubileumi Éve alkalmából. Önök a tizenhatodik éves találkozóra gyűltetek össze, amelynek gondolatébresztő témája: „Az új világrend: a nagyhatalmi politika, az egyesített uralom és az emberi boldogulás jövője”. Ezek a szavak egyszerre keltenek bennem aggodalmat és vágyakozást. Aggódunk a világunk irányvonaláért, ugyanakkor vágyakozunk az igazi emberi boldogulás után.

Egy olyan világra vágyunk, ahol minden ember békében, szabadságban és beteljesülésben élhet Isten terve szerint. Békére vágyunk…

Ahhoz, hogy megtaláljuk a helyünket a jelenlegi körülmények között – különösen Ti, katolikus törvényhozók és politikai vezetők –, azt javaslom, hogy tekintsünk a múltba, Hippói Szent Ágoston magasztos alakjára. A késő római korszak egyházi vezetőjeként hatalmas felfordulás és társadalmi bomlás tanúja volt. Válaszul erre megírta „Az Isten városa” című művét, amely reményt és értelmet adó víziót kínál, és ma is aktuális számunkra.

Ez az egyházatya azt tanította, hogy az emberi történelem során két „város” fonódik össze: az emberek városa és Isten városa. Ezek spirituális valóságokat jelentenek – az emberi szív két irányultságát, és ennélfogva az emberi civilizáció két irányultságát is. Az ember városát, amely a büszkeségen és az önszereteten alapul, és amit a hatalom, a presztízs és az öröm keresése jellemez; illetve Isten városát, amely az önzetlen Isten-szereteten alapul, amit az igazságosság, a jótékonyság és az alázatosság jellemez. Ezekkel a kifejezésekkel Ágoston arra buzdította a keresztényeket, hogy

töltsék meg a földi társadalmat Isten országának értékeivel, ezáltal irányítsák a történelmet Istenben való végső beteljesülése felé, ugyanakkor tegyék lehetővé az ember valódi boldogulását ebben az életben.

Ez a teológiai szemlélet támaszt nyújthat számunkra a mai változó áramlatok közepette is, mint amilyenek az új súlypontok megjelenése, a régi szövetségek átrendeződése, a globális vállalatok és technológiák példátlan hatása, nem is beszélve a számos erőszakos konfliktusról. A hívők előtt álló döntő kérdés tehát a következő: hogyan tudjuk ezt a feladatot végrehajtani?

Ahhoz, hogy megválaszoljuk ezt a kérdést, tisztáznunk kell az emberi boldogság jelentését. Manapság a boldog életet gyakran összekeverik az anyagi jóléttel vagy a korlátlan egyéni autonómiával és az élvezettel. Az úgynevezett ideális jövő, amelyet elénk tárnak, gyakran a technológiai kényelem és a fogyasztói elégedettségről szól. De tudjuk, hogy ez nem elég. Ezt látjuk a jómódú társadalmakban, ahol sokan küszködnek magányossággal, kétségbeeséssel és az értelmetlenség érzésével.

Az igazi emberi boldogulás abból fakad, amit az Egyház átfogó emberi fejlődésnek nevez, vagyis ami az ember minden dimenziójának teljes fejlődését érinti, fizikai, társadalmi, kulturális, erkölcsi és lelki síkon.

Ez az emberről alkotott elképzelés a természettörvényben gyökerezik, abban az erkölcsi rendben, amelyet Isten az emberi szívbe írt, és amelynek mélyebb igazságait Krisztus evangéliuma világítja meg. Ebben a tekintetben az igazi emberi boldogulás akkor valósul meg, amikor az egyének erényesen élnek és egészséges közösségekben élnek, és nemcsak azt élvezik, amijük van, amit birtokolnak, hanem azt is, hogy ők Isten gyermekei. Ez biztosítja a szabadságot az igazság kereséséhez, Isten imádásához és a családok békés neveléséhez. Magában foglalja a harmóniát a teremtéssel és a társadalmi osztályok és nemzetek közötti szolidaritás érzését is. Valóban, az Úr azért jött, hogy „életünk legyen, és bőségben legyen” (Jn 10,10).

Az emberi boldogulás jövője attól függ, melyik „szeretet” köré szervezzük társadalmunkat, a „szelfiző” szeretet, az önszeretet vagy az Isten és a felebarát szeretete köré. Természetesen mi már tudjuk a választ. Katolikus törvényhozóként és közszolgaként hivatásotok az, hogy hidat építsetek az Isten városa és az ember városa között.

Arra szeretnélek buzdítani benneteket ma reggel, hogy továbbra is egy olyan világért dolgozzatok, ahol a hatalmat a lelkiismeret korlátozza, és ahol a törvény az emberi méltóság szolgálatában áll. Arra is bátorítalak benneteket, hogy utasítsátok el azt a veszélyes és önmagát megcáfoló gondolkodásmódot, amely szerint semmi sem változhat. Óriási a kihívás, de Isten kegyelme, amely az emberi szívekben munkálkodik, még hatalmasabb. Tiszteletreméltó elődöm rámutatott a „remény diplomáciájának” szükségességére (Beszéd a Szentszékhez akkreditált diplomáciai testület tagjaihoz, 2025. január 9.). Hozzáteszem,

szükségünk van a „remény politikájára” és a „remény gazdaságpolitikájára” is, amely abban a meggyőződésben gyökerezik, hogy még most is, Krisztus kegyelmén keresztül, visszatükrözhetjük az Ő fényét a földi városban.

Magar kereszténydemokraták.

Köszönöm nektek, hogy elkötelezetten hirdetitek az evangélium üzenetét a nyilvánosság előtt, és biztosíthatlak imáimról Benneteket, szeretteiteket, családjaitokat, barátaitokat és ma különösen is azokat, akiket szolgáltok. Az Úr Jézus, a Béke Fejedelme áldja és vezesse erőfeszítéseiteket az emberi család valódi felvirágzása érdekében – zárta buzdítással Leó pápa a beszédét, melyet a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózatának tagjaihoz intézett.

Képek: Azbej Tristan Facebook-oldala

