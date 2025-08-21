A Magyar Református Szeretetszolgálat 26 millió forinttal segíti az erdélyi árvízkárosultakat

2025. augusztus 21. 17:02

Huszonhatmillió forinttal segíti az erdélyi árvízkárosultakat - a háromszéki és parajdi természeti katasztrófák kárvallottjait - a Magyar Református Szeretetszolgálat. A támogatás az Erdélyi Református Egyházkerületen keresztül jut el a rászorulókhoz, a támogatási szerződést csütörtökön írták alá Kolozsváron.

A két erdélyi természeti katasztrófa károsultjainak hirdetett magyarországi gyűjtés támogatási szerződését Kolumbán Vilmos József, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke és Czibere Károly, a Magyar Református Szeretetszolgálat elnöke írta alá a Kolozsvári Magyar Napok keretében működő Refo udvarban.

Kolumbán Vilmos József felidézte, hogy májusban két természeti katasztrófa is történt Erdélyben. A Kovászna megyei Nagyborosnyót és a környező falvakat elöntő árvízben sok embernek a háza, megélhetése került veszélybe. Ilyenkor jól fog jönni minden segítség - mondta.

A másik súlyos esemény a parajdi bányakatasztrófa volt, amikor a környék megélhetését biztosító sóbányát elöntötte több millió köbméter víz. A parajdiak és a környékbeliek megélhetését veszélyeztető katasztrófa hatásai évekre, évtizedekre meghatározzák a környékbeliek életét

- mondta a püspök.

Felidézte, hogy az Erdélyi Református Egyházkerület azonnal gyűjtést indított, és ugyanezt tette a Magyarországi Református Egyház szeretetszolgálata is. A református szeretetszolgálat az elsők között szállt ki az árvíz sújtotta háromszéki falvakba, és száraz élelmiszerrel, takarókkal, ruhákkal is segítette a rászorulókat. "Így nemcsak szavakban tudjuk kifejezni azt, hogy egyek vagyunk, határokon átívelően is, hanem szükséghelyzetben megmutatkozik a testvéri szeretet és az egymás mellett állás" - hangsúlyozta Kolumbán Vilmos József.

A Magyar Református Szeretetszolgálat képviseletében Czibere Károly elnök és Katona Viktória ügyvezető igazgató érkezett Kolozsvárra. Czibere Károly igei idézettel kezdte beszédét, rámutatva: ha a testnek valamely tagja szenved, akkor vele együtt szenved a többi tag is. "Abban a pillanatban, ahogy bekövetkezett a katasztrófa, a Kárpát-medencei református magyarság valamennyi tagja veletek együtt volt" - hangsúlyozta. Hozzátette: ebben a szolidaritásban Krisztus a fő mozgósító, és a szeretetszolgálat csupán az eszköze.

Elmondta, hogy az összegyűlt összeg felét az anyaországi gyülekezetek, másik felét magánszemélyek, intézmények adták össze az erdélyi testvéreknek. Az Erdélyi Református Egyházkerületen keresztül a támogatás jelentős része a Parajdon élő családokhoz, az egyötöde Nagyborosnyóra kerül. Az adomány jelentős segítséget nyújthat azoknak a családoknak, akik az árvíz, valamint a bányakatasztrófa következtében lakhatási válságba vagy egzisztenciális krízisbe kerültek.

A Magyar Református Szeretetszolgálat első segélyszállítmánya május 29-én érkezett Nagyborosnyóra, majd a nyár folyamán újabb adományokat juttattak az árvízkárosult családok megsegítésére. Az MRSZ Kutató-Mentőcsapata is szerepet vállalt a kármentésben: az ipari vízszivattyúkkal pincékben vagy kutakban maradt vizet távolították el, segítettek a megsemmisült bútorok elszállításában.

