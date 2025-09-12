A Protestáns Újságírók Szövetsége és a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége közös közleménye

2025. szeptember 12. 20:05

A Protestáns Újságírók Szövetsége, valamint a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége aggodalommal figyeli az utóbbi időben - a választások közeledtével - egyre gyakoribbá váló, újságírók ellen irányuló agresszív fellépést.

Politikai pártállástól függetlenül határozottan kiállunk kollégáink mellett, keresztény meggyőződésünk alapján elutasítjuk az erőszak minden formáját. Arra kérünk mindenkit, hogy tartsa tiszteletben az újságírók személyét és tevékenységét.

Budapest, 2025. szeptember 12.

Volf-Nagy Tünde elnök, Protestáns Újságírók Szövetsége

Szikora József elnök, Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége

