A délvidéki Magyarkanizsa lovasa nyerte a 18. Nemzeti Vágtát

2025. október 5. 22:08

A vajdasági Magyarkanizsa lovasa, Rozs Anna Júlia nyerte Vajk nevű lovával a 18. Nemzeti Vágta döntőjét vasárnap, a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban.

A győztes Rozs Anna Júlia, Magyarkanizsa versenyzője a 18. Nemzeti Vágta döntője után a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban 2025. október 5-én. MTI/Bodnár Boglárka

A 2025. leggyorsabb lovasa címet elnyerő Rozs Anna Júlia a Nemzeti Vágta vándordíját, egy 1848-as huszárszablyát, valamint egy herendi Hadik-huszár szobrot vehetett át az ünnepélyes díjátadón. A babérkoszorút Nagy István agrárminiszter akasztotta a versenyző nyakába.

A döntőben másodikként ért célba Rigó Loretta, Tahitótfalu lovasa. A harmadik helyezett Csiki Laura, Szentkirály versenyzője lett, míg a negyedik helyen Ács versenyzője, Takács Péter végzett.

A nap folyamán lezajlott döntő futamok közül a Kocsitoló versenyben a Készenléti Rendőrség csapata győzött, második helyen az erdélyi Kraszna-Táltos csapat végzett, harmadikként pedig Abony csapata ért célba.

A Huszárgyerek Vágta döntőjében Holczer Hanna, Vasad képviseletében aratott győzelmet Young Pie nevű lován Szilvásvárad, Törökszentmiklós és Mátyásföld lovasa előtt.

A Nemzeti Vágta nemzetközi futamán öt ország lovasai álltak rajthoz. A győzelmet az Egyesült Királyság színeiben Stephen Heeley szerezte meg Maximus nyergében a Felvidék és Magyarország lovasát megelőzve.

A Fogatvágta döntőjében az első helyet a Köncsögi Ménes szerezte meg Nagy Gábor hajtó vezetésével. Második lett a Mátai Ménes Hortobágy fogata, míg harmadikként a Mezőhegyesi Ménes fogata ért célba.

Az első alkalommal megrendezett Hagyományőrző huszárversenyt Félegyházi Botond nyerte Bihari Buda és Major Sándor előtt.

A Kishuszár Vágtán Vasad lovasa, Rakottyai Judit diadalmaskodott a döntőben, BT Newtown Road nevű lován, megelőzve Törökszentmiklós és Köveskál lovasát.

Pénteken, a gyorsasági szimultán és ügyességi fordulókból álló Nemzetközi Rendőr Lovasversenyen 8 ország lovas rendőrei mérték össze tudásukat. A 26 induló közül a legeredményesebb versenyzőnek a szlovák Marian Zgola bizonyult.

Szotyori Nagy Kristóf versenyigazgató a háromnapos eseményt összegezve kiemelte: a 18. Nemzeti Vágta célja megszületése pillanatától idén elért "nagykorúságáig" változatlan maradt: életre kelteni és modern tartalommal megtölteni a lovas hagyományokat.

Elmondta, a seregszemle - melynek szervezői és résztvevői ezúttal is fokozott figyelmet fordítottak az állatvédelemre - szellemisége méltón örökíti tovább a magyarság évszázados "lovas nemzet" jelzőjét.

Emlékeztetett, az idei év újdonságaként a huszárságról új versenyszámmal emlékeztek meg, a gyermekeket érintő futamok növekvő népszerűsége pedig a Nemzeti Vágta "motorja és utánpótlásának biztosítéka" - fogalmazott.

Az ünnepélyes díjátadó után méneshajtás zárta a Nemzeti Vágtát, amelynek "történelmi arca" ebben az évben Ráday Pál, a mindössze 18 éves huszár volt, aki az 1848-49-es szabadságharc egyik legvakmerőbb csapatparancsnokaként írta be magát a magyar történelembe.

MTI