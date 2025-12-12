A brit sajtó a Ferencvárost méltatja

Szerző: gondola.hu, NSO

2025. december 12. 11:36

Mint ismert, a Ferencváros 2–1-re legyőzte a Rangerst az Európa-liga alapszakaszának 6. fordulójában. A brit lapok a skót csapat védelmi gyengeségeiről írnak, valamint kiemelik, hogy míg a Ferencváros biztosan továbbjut, a Rangers esetén gyakorlatilag eldőlt, hogy nem lesz érdekelt az egyenes kiesés szakaszban - írja az NSO. „Újabb vereséget szenvedett az Európa-ligában a Rangers” – adta címül a skót heraldscotland.com. A portál megemlíti, hogy ugyan Bojan Miovszki akrobatikus mozdulatának köszönhetően a vendégek szereztek vezetést, a Ferencváros – amely a Rangers ősi riválisához, a Celtichez hasonlóan zöld-fehérben játszik – még az első félidőben egyenlített, majd jött Varga Barnabás. „A Rangers a szünet után szinte semmilyen támadási veszélyt nem jelentett, ezzel gyakorlatilag biztosan nem jut tovább” – írják. Kiemelték, hogy Danny Röhl érkezése óta a Rangers a skót bajnokságban hétből öt meccset megnyert, az El-ben viszont a lehetséges 12-ből csupán egy pontot szerzett.

A BBC is azzal kezdi tudósítását, hogy „a Rangers gyakorlatilag kiesett az El-ből, miután a veretlen Ferencváros fordított Budapesten.” A brit honlap megemlíti, hogy a magyar bajnoknak több lehetősége is volt a vezetés megszerzésére Varga gólja előtt is, valamint kiemelik Gróf Dávid remek védését is, amely három pontot ért az FTC-nek. A BBC szerint „a Rangers elmúlt hónapban mutatott formája a védelem javulásán alapult”, ebből viszont nem látszott semmi a Ferencváros ellen. A brit oldalnál a magyar csapat 11 játékosa is hetes értékelésnél jobbat kapott, ellenben a skótoknál a 4.38-as értékelésű Miovszki volt a legjobb. A meccs embere Varga Barnabás 7.84-es értékeléssel.

„A Rangers ismét megfizetett a védelem gyengeségeiért”– véli a Sky Sports. A tudósításban az angol oldal úgy fogalmaz, hogy „ez a vereség véget vetett a Rangers El-álmainak”. A győzelmi kényszerben pályára lépő skótoknak Miovszki a VAR ítélete után reményt adott, de a hazaiak fordítottak. A Sky Sport kiemeli, hogy a Rangers a legutóbbi hat idényben ötször továbbjutott az európai kupaporondon még akkor is, ha a skót bajnokságban gyengébben teljesített.