Toplistás pedofilt fogtak el Szolnokon

Szerző: gondola

2025. december 12. 10:36

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda tájékoztatása alapján elfogtak egy 25 éves férfit Szolnokon, akit társtettesként kiskorú sérelmére elkövetett szexuális erőszak, valamint gyermekpornográfia bűntett miatt ítéltek el, de a büntetés elől megszökött. A police.hu oldalon olvasható beszámoló szerint a férfi a legkeresettebb 50 bűnöző listáján is szerepelt. A közlemény alapján a férfit még nyáron a Szolnoki Ítélőtábla ítélte 3 év 6 hónap letöltendő szabadságvesztésre, azonban ő a börtönbe vonulás helyett a bujkálást választotta.

Úgy fogalmaztak, hogy a bűncselekmény társadalmi súlyossága miatt az elkövető felkerült a rendőrség körözési toplistájára is, valamint a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda célkörözési egysége is bekapcsolódott a nyomozásba.

A fejvadászok a körözést folytató Szolnoki Rendőrkapitánysággal együttműködve azonosították az elítélt tartózkodási helyét, és december 5-én egy szolnoki áruház parkolójában elfogták a férfit – zárul a közlemény.