Elfoglalta az orosz hadsereg Filaja települést az ukrajnai Dnyipropetrovszk megyében - közölte vasárnap a moszkvai védelmi minisztérium.
A Vesztyi FM hírrádió összesítése szerint ez a hatodik község a régióban, amely orosz ellenőrzés alá került.
A hadijelentés szerint a fegyveres erők az elmúlt nap folyamán hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni, a "különleges hadművelet" övezetében 1270 ukrán katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan.
A jelentés a megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel egy Szapszan műveleti-harcászati rakétákat tároló létesítményt, egy drónösszeszerelő műhelyt, több lőszer- és anyag-műszaki raktárt, valamint egy harckocsit, 11 egyéb páncélozott harcjárművet, három HIMARS-rakétát, továbbá 172 repülőgép típusú drónt.
A felek vasárnap újabb fogolycserét hajtottak végre, ismét az Egyesült Arab Emírségek közvetítésével. Ezúttal mindkét oldalról 146 katona térhetett haza, és Ukrajnából elengedték a kurszki régió hat fogva tartott lakosát is.
A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek vasárnap ukrán tüzérségi és dróntámadást.
Vasárnapra virradóra több energetikai létesítmény, köztük a kurszki atomerőmű ellen is indítottak támadást. Az utóbbi létesítmény területén és az orosz tengeri üzemanyagexportban fontos szerepet betöltő, Leningád megyei Uszty Lugában tűz keletkezett, amelyet eloltottak. A kikötőbe a lángok elfojtásához egy 183 tonna vizet és 5 tonna habot szállító tűzoltóvonatot vezényeltek. A tűz az üzemanyagtartályokra nem terjedt ki.
Ukrajna keleti határán egy atomhatalom hadserege sorakozott fel, és állt ott hónapokig, Zelenszkij ekkor csak hergelte Putyint. Mintha akarta volna, hogy elinduljon az orosz támadás. Mintha ez lett volna a – valahonnan kapott – feladata.
Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.
Cserkészek, zászlótartók, koronaőrök vonultak fel és foglalták el helyüket a nagy szentély körül. Itt helyezték el az ünnepre a bécsi Stephansdom kincstárában őrzött Szent István ereklyét is, melyből csupán három létezik világszerte.
A magyar versenyzők nagyszerűen szerepeltek a vasárnap délelőtti, esőáztatta döntős program során a milánói kajak-kenu világbajnokságon, két arany-, valamint egy-egy ezüst- és bronzérmet szereztek.
Fucsovics pályafutása ötödik ATP-fináléjára készülhetett, eddigi mérlege két győzelem és két vereség volt: 2018-ban a genfi, tavaly pedig a bukaresti salakon diadalmaskodott, két keménypályás döntőjét viszont elveszítette 2019-ben Szófiában és 2021-ben Rotterdamban.