Bodonyi Csaba kapta a Makovecz Imre-díjat

Szerző: mti

2025. november 21. 11:06

Bodonyi Csaba építőművész kapta a 2025-ös Makovecz Imre-díjat, amelyet az Angyalok és építészet - Makovecz Imre 90 című kiállítás nyitónapján adtak át csütörtök este a Műcsarnokban.

Sáros László, a Makovecz Imre Alapítvány kuratóriumának tagja kiemelte, hogy a díjazott "Makovecz Imre országépítő szellemében felismerte és erős hittel, következetes eltökéltséggel vállalta, hogy építészetében saját erejéből a magyar vidék architektúrája értékeit felemeli, példaként állítva azt a környezetére érzékeny, azért tenni akaró és tudó emberek és közösségek számára".

Sáros László szerint Bodonyi Csaba "tapasztalatai érvényesítésében negyedszázados tokaji főépítészsége is közrejátszott, ahol megtanulta Makovecz Imre állítását, miszerint az építészet dolga folytatni a teremtést".

Hozzáfűzte: Bodonyi Csaba tetteivel műveli és ápolja a Kárpát-medence magyarságának kultúráját, bizonyítva ezzel azt a tényt, hogy az építészet nem lehet politikafüggő, tudatosan vállalja azt, hogy szándéka az utódok nevelésében is meghatározó erő kell, hogy legyen.

Turi Attila, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) elnöke a kiállítás kapcsán Makovecz Imre épületeit az élő közösség lenyomatainak, tereinek, "gerincegyenesítő alkotásoknak" nevezte. Mint fogalmazott, "művészete több, mint architektúra: nemzetépítés".

Szegő György, a Műcsarnok művészeti igazgatója beszédében kijelentette: az elmúlt évtizedekben Makovecz Imre "múltunkat és népművészetünket jelenkorba átmentő" építészeti programja "nagy sikerrel képviselte a lokalitást a vesztébe rohanó globális világ lélek- és környezetpusztításával szemben".

Jonathan Glancey kurátor személyes emlékeit felidézve azt mondta: első kézből láthatta, hogy a falusiak, a helyi emberek nem csak tisztelték, hanem szerették is Makovecz Imrét, "minden bizonnyal meggyőző volt számukra, hogy Imre a fűrészt is tudta használni".

Hozzáfűzte Makovecz Imrét nem nevezhetjük a magyar Robin Hoodnak, ám egy rövid ideig kétségtelenül a magyar erdő építésze volt, olyan építész, aki a természet szolgálatában a közjóért dolgozott.

Az Angyalok és építészet - Makovecz Imre 90 című kiállítás rajzok, hanghatások, eredeti hang- és filmfelvételek, zenék, modellek és fotók segítségével mutatja be az építész szellemiségét, hitét, képzelőerejét és építészeti alkotásait.

A kiállítás szervezője és megbízója a Makovecz Imre Alapítvány. A tárlat célja, hogy bemutassa Makovecz Imre építészetének szellemiségét és felidézze az építész érzelmi és gondolati világát.

A kiállítás november 21-től 2026. február 1-ig tekinthető meg a Műcsarnokban. Az első kísérőprogram a kurátori tárlatvezetés lesz, amelyet november 22-én délután tartanak angol nyelven, magyar tolmácsolással.