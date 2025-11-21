Humanisták Pártja: a melegek és az LMBTQ közösség képviselete - Szembefordulva a keresztény európai értékekkel

Szerző: Pók Katalin

2025. november 21. 09:35

A Humanisták Pártja új liberális irányt hirdet, élesen szembefordulva a hagyományos, keresztény értékekkel. Pók Katalin véleménycikke.

Nagy visszhangot váltott ki a nemrég megalakult a Humanisták Pártja, de az ellenérzés főként az ellenzék soraiban keletkezett. Érzékenyen érinti a Tisza Pártot, mert szavazókat vehet el tőle, holott a párt támogatja a Tiszát, saját elmondásuk szerint.

A két pártalapító már évek óta létező, de kevés eredményt elért pártokból jön. Cseh Katalin a liberális Momentumból, Barabás Richárd pedig a Párbeszédből, ami szintén baloldali-liberális párt. A Humanisták létrejöttének gondolata a Pride-on született, Barabás Richard elmondása szerint. Látva a nagyszámú Pride tüntetést, (mert a gonosz kormány elleni tüntetés volt, aki betiltotta), amit viszont Magyar Péter nem vállalt fel, hiányérzetük támadt. Nincs, aki képviselje az „én közösségemet az LMBTQ közösséget”- kiáltott fel Barabás Richard. Ekkor világosodott meg, hogy ami hiányzik a Tisza Pártból, azaz a rendszerváltásból, nekik kell pótolni. Így hozta létre, a hasonló „értékeket” valló Cseh Katalinnal a Humanisták Pártját.

Az „értékeket” idézőjelbe kell tennünk, mert ők a 2000 éves keresztény európai értékekkel szembefordulva hozták létre ateista, liberális humanista elképzeléseiket. Mondhatni kiindulópont a reneszánsz, az ember fontosságának ideológiája, és most megspékelve 21. századi neoliberális értékválsággal.

A liberális humanizmus valójában már évtizedek óta a fejlett Nyugat ideológiája. Ez a jóemberkedés, ami figyelmen kívül hagyja Istent és morális törvényeit, amit a világnak adott. Az Isten nélkül is jóemberek vagyunk eszménye ez, olyan liberalizmus, amiből hiányzik a morál, ahogy ezt Ratzinger bíboros és Jürgen Habermas híres vitájában megfogalmazták.

De mit foglal magában az értékekkel való szembefordulás, konkrétan a Humanisták Pártjában?

Az ATV-s és Partizán interjúkból kiderül milyen hagyományos, azaz keresztény - hisz ez Európa öröksége - értékekkel fordul szembe a párt. Szembefordulnak a jobboldali, keresztény értékeket felvállaló Alkotmánnyal. Alkotmányos reformot akarnak, azaz eltörölni a jobboldali kormány, a Fidesz által létrehozott dokumentumot.

Az Alkotmánnyal szemben, bevezetnék az azonos neműek házasságát és az örökbefogadási lehetőséget a számukra. Mert szegény Pride felvonulók számára, akik éppen büszkeségüket ünneplik, annak kapcsán, hogy fiú-fiút szeret, lány meg lányt, nincs érdekképviselet. Magyar Péter tényleg nem volt ott a Pride-on, halványan, mellettük megfogalmazott egy állásfoglalást a Facebook oldalán, de nem szabad mindent elárulni, mert akkor „megbukunk” alapon mély hallgatás van ebben a témában. Az álmagyar, álnemzeti magyar lobogós rendezvényein, jobboldalinak, „mindennek” próbálja beállítani magát, hátha csalódott Fideszesek is átpártolnak a Tiszába.

A Humanisták Pártja azonban nem kertel, kijelenti, hogy „emberséges Magyarországot” akar a humanizmus nevében. Legyen ez az ország „liberális, zöld, progresszív, európai értéket képviselő”, aki egyenlő jogokat ad a nőknek, melegeknek. A Tisza szerint a budapesti urbánus dolgokat nem érdemes felvállalni, de itt van most egy bátor európai párt, aki mindezt képviseli. Ne kelljen külföldre költöznie annak, aki egyenlőséget, szabadságot akar.

Nem tudni a nők egyenjogúságával mi a baj, hiszen a 20. század óta egyenlők a férfiakkal mindenben, tanulásban, munkavállalásban, nincs törvény előtti egyenlőtlenség, mint pl. a muszlim országokban, ahol 2 nő szava ér annyit, mint egy férfié.

Mással van a baj, az abortusz még nagyobb liberalizációját kívánja Cseh Katalin, aki nőgyógyászként dolgozott azelőtt. Itt azt tapasztalta, miközben abortuszt végzett, hogy az egészségügyi dolgozók nem ünneplik egy csecsemő megölését. Elmondása szerint, csak ő ölelgette az anyát, aki éppen megölette gyermekét. Talán ünnepelni kellene egy abortusz kapcsán, mint a Pride-on a büszkeség napját? Ott tartunk, hogy büszkeség napjává lehet tenni a szexuális bűnöket, vagy az imádkozó csoportokat meg lehet büntetni, akik az abortusz klinikák előtt csendben fohászkodnak egy gyermek életéért.

A Humanisták Pártja kijelenti, hogy a bántalmazott nőket, és a meleg fiatalokat akarják képviselni, az urbánus, progresszív értékeket. Vagyis európai örökségünk értelmében az értéknélküliséget.

Minden meleg egyenlően köthessen házasságot és fogadhasson örökbe, ami támadás a házasság szentsége ellen. Támadás Isten ellen, aki egy férfi és nő életközösségeként adta a házasságot.

Indokaik: a melegek másodlagos állampolgárok, mert csak élettársi kapcsolatot létesíthetnek és a Pride tiltott.

Fontos még Ukrajna győzelme, fegyverrel való támogatása. Oroszországtól nem szabad gázt vásárolnunk, fizessük inkább a drága energiát. Támogassuk Ukrajna EU-s csatlakozását. A befagyasztott orosz pénzeket fel kell használni Ukrajna javára. Ez az álláspont Ukrajnával kapcsolatban megegyezik a Tisza elképzeléseivel is.

Összeér, ami összetartozik.

Főkép: Cseh Katalin és Barabás Richárd, a Humanisták Pártjának létrehozói. Fotó: MHP