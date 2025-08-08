A hétvégére visszatér a kánikula és napról napra melegebb lesz, vasárnap már 33-38 Celsius-fok között alakul a csúcshőmérséklet. Csapadék nem várható, a szél többnyire mérsékelt marad, csak vasárnap élénkülhet meg helyenként - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.
Pénteken zavartalanul napos, száraz idő várható, a déli, délnyugati szél is többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, legfeljebb északon élénkülhet meg néhol. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
Szombaton napos idő várható kevés felhővel, csapadék nem lesz, a változó irányú szél pedig többnyire mérsékelt marad. Hajnalra általában 10-16 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 31-37 fok valószínű.
Vasárnap is napos időre kell készülni, kevés felhővel. Csapadék nem valószínű, az északi, északnyugati szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12-22, a legmagasabb nappali hőmérséklet 33-38 fok között alakul.
Az lenne ésszerű, ha nem akarnánk a faanyagokat műanyagokkal kiváltani, éppen ellenkezőleg, minél több műanyagot kellene kiváltani fával. Csakhogy egy ilyen politikai döntéshez nagyon hiányzik valami a közéletből, ez pedig a „Józan Paraszti Ész”.
Munkásságodat a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével (2005) és Czine Mihály-díjjal (2009) ismerték el. Az utóbbi másfél évtizedben Te már odaátra gyűjtöttél érdemeket. (Korábban is azt tetted!) Rád igaz, hozzád illő igehely: „A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam…” (2Tim 4, 7-8)
Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.
Az amerikai fegyverek európai polgárok pénzéből való megvásárlása, majd Ukrajnában való elpufogtatása nagyon jó üzlet a tengerentúli hadiipar számára. Éppen csak Ukrajnának és az EU-nak nem jó - buktatja le a brüsszeli pénzajándékozókat Bánó Attila.
Kate Forbes, Skócia keresztény hitű miniszterelnök-helyettese és a Skót Nemzeti Párt (SNP) egyik legismertebb alakja, bejelentette, hogy a jövő évi választásokon nem indul újra. Döntésének hátterében a családi életre való fókuszálás áll.