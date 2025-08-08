Az Országos Rendőr-főkapitányság közleménye
2025. augusztus 8. 09:05
Magyarország területére 2025. augusztus 7-én 0 óra és 24 óra között az ukrán-magyar határszakaszon 7306 fő lépett be.
A beléptetettek közül a rendőrség 40 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Ezen időtartamon belül kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében.
Kiadó: Országos Rendőr-főkapitányság
