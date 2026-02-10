Breaking: Budapestre és Pozsonyba látogat Marco Rubio amerikai külügyminiszter

Szerző: Gondola

2026. február 10. 08:34

Marco Rubio amerikai külügyminiszter február 15–16-án Budapestre és Pozsonyba látogat, miután részt vesz a február 13–15. között megrendezett Müncheni Biztonsági Konferencián.

Budapesten a tárgyalások középpontjában a magyar–amerikai kétoldalú és regionális együttműködés erősítése áll, különös tekintettel a békefolyamatok támogatására a globális konfliktusok rendezésében, valamint az energetikai partnerség elmélyítésére.

Pozsonyban Rubio a nukleáris energia területén való együttműködésről, a regionális biztonsági kérdésekről, a szlovák hadsereg modernizációjáról és Szlovákia NATO-kötelezettségeiről egyeztet.