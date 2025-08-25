Az Országos Rendőr-főkapitányság közleménye
2025. augusztus 25. 10:06
Magyarország területére 2025. augusztus 24-én 0 óra és 24 óra között az ukrán-magyar határszakaszon 8262 fő lépett be.
A beléptetettek közül a rendőrség 73 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Ezen időtartamon belül kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében.
Kiadó: Országos Rendőr-főkapitányság
OS
