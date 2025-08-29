Az Országos Rendőr-főkapitányság közleménye
2025. augusztus 29. 07:02

Magyarország területére 2025. augusztus 28-án 0 óra és 24 óra között az ukrán-magyar határszakaszon 8176 fő lépett be. A beléptetettek közül a rendőrség 106 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Ezen időtartamon belül kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében.

Kiadó: Országos Rendőr-főkapitányság

OS
