Az Országos Rendőr-főkapitányság közleménye
2025. augusztus 29. 07:02
Magyarország területére 2025. augusztus 28-án 0 óra és 24 óra között az ukrán-magyar határszakaszon 8176 fő lépett be. A beléptetettek közül a rendőrség 106 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Ezen időtartamon belül kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében.
Kiadó: Országos Rendőr-főkapitányság
OS
