Az Országos Rendőr-főkapitányság közleménye

2025. szeptember 2. 09:09

Magyarország területére 2025. szeptember 1-én 0 óra és 24 óra között az ukrán-magyar határszakaszon 6332 fő lépett be.

A beléptetettek közül a rendőrség 57 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Ezen időtartamon belül kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében.

Kiadó: Országos Rendőr-főkapitányság

