Az ötös lottó nyerőszámai
2025. október 11. 22:05

A televízióban közvetített számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki szombaton az ötös lottón:

Nyerőszámok:

11 (tizenegy)

15 (tizenöt)

31 (harmincegy)

75 (hetvenöt)

79 (hetvenkilenc)

Joker: 456036

MTI
