Az ötös lottó nyerőszámai
2025. október 11. 22:05
A televízióban közvetített számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki szombaton az ötös lottón:
Nyerőszámok:
11 (tizenegy)
15 (tizenöt)
31 (harmincegy)
75 (hetvenöt)
79 (hetvenkilenc)
Joker: 456036
MTI
A három magyar város folyóiratainak művelődési akciója önmagában is nagyszerű, ám jelentősége szélesebb: vonzó mintát ad művelődésünk térbeli kiterjesztéséhez.
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
Csapatunk remekül küzdött, s noha gyerekes ügyetlenségeket is elkövetett, az örmények ezeket nem tudták kihasználni, a végén remek összjáték lezárásaképp Gruber betalált.
Orbán Viktor hangsúlyozta: a Tisza Párt "brüsszeli projekt", és minden szervezet, ami Brüsszel mellett áll, elveszi a magyarok pénzét Brüsszelben, onnan pedig Ukrajnába küldi. Ezért akarnak adót emelni, az adóemelés már egy lépés az európai gazdaság háborús átalakítása irányába - jegyezte meg.
Az Európai Parlament legutóbbi ülésén ismét napirendre került az Európai Unió közös agrárpolitikájának (KAP) jövője. A vita középpontjában a gazdák adminisztratív terheinek csökkentése, a bürokrácia visszaszorítása és a támogatási rendszer egyszerűsítése állt. Dömötör Csaba, a Fidesz és a Patrióták Európáért pártcsalád EP-képviselője azonban felszólalásában arra figyelmeztetett: miközben Brüsszel apró lépésekben próbál javítani a helyzeten, a nagy döntéseivel valójában épp az európai gazdákat sodorja veszélybe.