Hidvéghi Balázs: a nemzeti konzultáció segít abban, hogy a kormányzat hatékonyan képviseljen egy álláspontot Brüsszelben

2025. október 11. 19:06

Mindig segít a nemzeti konzultáció abban, hogy a kormányzat egy álláspontot megfelelő erővel és hatékonysággal tudjon képviselni Brüsszelben a viták során - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szombaton, Balatonalmádiban a IV. Kárpát-medencei Magyar Médiatalálkozó megnyitója előtt.

Hidvéghi Balázs fontosnak nevezte a nemzeti konzultációt, mert "Brüsszelben háborús döntéseket hoznak, arra készülnek, hogy éveken keresztül finanszírozzák az elhúzódó háborút, finanszírozzák Ukrajnát, ehhez pedig adóemeléseket akarnak rákényszeríteni a tagállamokra". Megjegyezte, hogy a magyar belpolitikában van egy olyan párt, a fő ellenzéki erő, amely "Brüsszel kezében van és a brüsszeli döntéseket kívánja kiszolgálni", ami kiderült már több nyilatkozatukból, szakértői anyagaikból, és ezek alapján "brutális adóemelésre készülnek".

Az államtitkár leszögezte, a kormány alacsonyan kívánja tartani a személyi jövedelemadót, a társasági adót, illetve a rezsiköltségeket, és meg akarja tartani a családi adókedvezmények széles rendszerét is. Ezért fontos a konzultáció, mert a téma mindenkit érint, és erről az emberek most véleményt mondhatnak - húzta alá.

Hidvéghi Balázs felhívta a figyelmet, hogy egy világpolitikailag kiélezett időszakban kérdezik meg az emberek véleményét, miközben komoly nyomás nehezedik Magyarországra azért, hogy váljon le az olcsó orosz energiaforrásokról, és vásároljon máshonnan drágábban. Úgy vélte, "ha ezt ránk kényszerítenék, akkor az megemelné a rezsiárakat és nem tudnánk megtartani az Európai Unióban a legalacsonyabb rezsiköltségeket", erről is szól ez a nemzeti konzultáció.

Az államtitkár kiemelte, hogy Budapesten már be is fejeződött a postázás, most következnek a vármegyék egymás után: október végéig mindenki meg fogja kapni postaládába a konzultációs ívet, a visszaküldési határidő pedig november 30.

MTI