Vb-selejtező: Magyarország-Örményország 2:0

Csapatunk remekül küzdött, s noha gyerekes ügyetlenségeket is elkövetett, az örmények ezeket nem tudták kihasználni, a végén remek összjáték lezárásaképp Gruber betalált.

A magyar labdarúgó-válogatott hazai pályán 2-0-os győzelmet aratott az örmény csapat felett a szombati világbajnoki selejtezőmérkőzésen.

Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai többnyire meddő mezőnyfölényben futballoztak, de amikor a második félidő elején fokozni tudták a nyomást, akkor a nemzeti együttesben másodszor, kezdőként először szereplő Lukács Dániel góljával sikerült vezetést szerezniük. A végeredményt a hosszabbításban a csereként beállt és a címeres mezben szintén először betaláló Gruber Zsombor állította be.

Az immár négypontos magyarok a sikerükkel éppen az örményeket megelőzve jöttek fel a pótselejtezőt jelentő második helyre.

A magyar csapat legközelebb kedden a kvartett favoritja, a Nemzetek Ligája-győztes Portugália vendégeként lép pályára Lisszabonban.

Európai vb-selejtező, F csoport, 3. forduló:

Magyarország-Örményország 2-0 (0-0)

Puskás Aréna, 57 825 ezer néző, v.: Chris Kavanagh (angol)

gólszerzők: Lukács (56.), Gruber (94.)

sárga lap: Harutjunjan (14.)

Magyarország:

Tóth Bal. - Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (Dárdai M., 90.) - Schäfer, Styles (Vitális, 75.) - Bolla (Osváth, 75.), Tóth A. (Nagy Zs., 63.), Szoboszlai - Lukács (Gruber, 63.)

Örményország:

Avagjan - Hovhanniszjan, Muradjan, Harutjunjan (Miranjan, 86.), Pilojan - Bicsahcsjan (Szerobjan, 59.), Iwu (Muradjan, 79.), Szpercjan - Barszegjan (Ranos, 79.), Zelarajan (Saghojan, 59.), Tiknizjan

II. félidő:

56. perc: Styles kapott labdát az örmény 16-os előterében, majd továbbpasszolt az üresen álló Bollához, aki kiugratta Lukácsot, a felcsúti csatár pedig ziccerben a kirobbanó kapus mellett 10 méterről a jobb alsó sarokba lőtt (1-0).

94. perc: Dárdai szerzett labdát a félpályán, aztán Szoboszlai és Gruber volt a labda útja, amelyet utóbbi lekészített Dárdainak, de a lövés éppen Gruber elé vágódott egy védőről, a ferencvárosi támadó pedig egy igazítás után 6 méterről a kapu közepébe lőtt (2-0).

A találkozó előtt egyperces gyászszünettel emlékeztek meg a szerda hajnalban 84 évesen elhunyt Mezey Györgyre, aki a máig utolsó magyar vb-szereplés alkalmával irányította a nemzeti együttest. A korábbi szövetségi kapitány emléke előtt vastapssal tisztelgett a közönség, amely ezt követően öt percig tüntetőleg nem szurkolt. Ezalatt a kapu mögött tízszer húsz széket üresen hagytak a drukkerek és azt az üzenetet feszítették ki, hogy "MLSZ #csakegyütt, vagy mégsem?" A szurkolók, akik az új idénytől rájuk vonatkozó szigorúbb szövetségi szabályok ellen tiltakoztak, ezt követően egy MLSZ-t szidalmazó rigmussal eresztették ki először a hangjukat.

Az első perctől a magyar csapat irányította a játékot, míg az ellenfél egyértelműen gyors ellentámadásokra rendezkedett be. Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai nem diktáltak öldöklő tempót, inkább türelmesen járatták a labdát, így keresték a rést az örmény védelmen. Tíz percet kellett várni az első helyzetre, amely nem kidolgozott akcióból alakult ki, hanem Szoboszlai labdaszerzését követően Lukács próbálkozhatott tíz méterről, de a vendégkapus lábbal hárított. Az első végigvitt örmény támadás végén aztán Tóthnak is védenie kellett. A játékrész derekához közeledve mezőnyjátékkal teltek a percek, a magyarok nem igazán tudtak az ellenfél védelme mögé kerülni, ehhez túlságosan statikus volt a játékuk, hiányzott a kreativitás és a dinamika a támadásokból. Éppen ezért a második kaput eltaláló hazai kísérlet csak a 34. percben volt, akkor Lukács kiszorított helyzetből leadott lövését védte Avagjan. Az első igazán tetszetős akciót nem sokkal a szünet előtt vezette a válogatott, amikor Bolla remek jobb oldali beadására hiába érkezett kiváló ütemben Szoboszlai, a Liverpool sztárja eltévesztette a bal alsó sarkot. A magyar csapat így hiába birtokolta háromszor annyit a labdát az első félidőben, nem tudott előnyt szerezni a szünetig.

A győztes magyar csapat tagjai a Magyarország - Örményország labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzés után a Himnusz éneklése közben a Puskás Arénában 2025. október 11-én. A magyar válogatott kettő-nullra győzött az örmények együttese ellen.



A folytatásban is maradt a meddő mezőnyfölény, de azért látszott, hogy a magyarok igyekeztek nagyobb tempót diktálni, ennek köszönhetően jobban használták a széleket, ahonnan több beadás is érkezett a vendégek büntetőterületére, s bár ezeket rendre hatástalanították a védők, mégis érződött, hogy nagyobb nyomás nehezedik rájuk. Ez pedig hamar góllá érett, mert egyszer üresen maradt Lukács, aki első ziccerét azonnal értékesítette a válogatottban. Hátrányban feladta addigi sündisznóállását az örmény csapat, de így nagyobb terület nyílt a magyarok számára is, akik ezt kihasználva elkezdtek veszélyesebben futballozni. Rossi legénysége nem elégedett meg a minimális előnnyel, igyekezett egy második góllal végleg eldönteni az összecsapást, erre meg is voltak a lehetőségei, de ezeket sokáig nem sikerült kihasználni, Nagy Zsolt fejesénél például a kapufa mentette meg az örményeket. A vendégeknek két jó kontrája volt, mindkétszer Tóth könnyedén védte a középre tartó lövéseket, ezt leszámítva nem forgott veszélyben a létfontosságú hazai diadal. A hosszabbítás utolsó percében sikerült még nagyobb ünnepet okozni a stadionban, mert Dárdai labdaszerzése után végigvitt kontra lezárásaként Gruber is megszerezte első válogatottbeli gólját.

Végig győzni akartunk - és tudtunk

95. perc: A 2 perce beállt Dárdai labdát szerez, indít, Szoboszlai Gruberhez játssza, Gruber Nagyhoz passzol, a beadás lepattan, Gruber bevágja: 2:0

92. perc: Szoboszlai eladja a labdát.

83. perc: Kapufát fejel Nagy Zsolt szögletből.

77. perc: Vitális megyei harmadosztályú módon töri el a labdát a 16-osunknál.

74. perc: Styles helyett Vitális jön be.

73. perc: A mi szögletünkből kontráznak az örmények, Tóth Balázs véd - veszélyes volt.

71. perc: Az első örmény szöglet, Szoboszlai fejeli ki, Orbán eladja a labdát.

64. perc: Szoboszlai fejjel töri el a labdát jó helyzetben.

61. perc: Lukácsot Gruber, Tóth Alexet Nagy Zsolt váltja.

55. perc: Lukács gólt lő, középről, a kapus lába és a kapufa érintésével hálóban a labda: 1:0

54. perc: Orbán égbe fejeli ötödik szögletünket, melyet Szoboszlai pörgetett be.

48. perc: Szoboszlai duplázott, második lövése mellé szállt.

Félidőben nem cserélt Rossi.

45. perc: Orbán eladja a labdát.

44. perc: Lukács ügyetlenül eladja a labdát.

43. perc: Szoboszlai eladja a labdát.

40. perc: Labdabirtoklásunk 67 százalékos.

36. perc: Szoboszlai ziccerben mellé lövi a labdát (a meccs eddigi legnagyobb helyzete volt, Rossi fogja a fejét).

33. perc: Lukács újabb helyzetet hagy ki (a Fradi ellen kettőből kettőt berúgott).

32. perc: Szoboszlai újabb labdát ad el tiszta helyzetben.

30. perc: Szoboszlai labdát ad el, ki nem kényszerített hiba.

25. perc: Styles-t ápolni kell: rosszul esett.

17. perc: Az első kapuralövés: az örmény csatár kísérletét Tóth csak kiütni tudja.

11. perc: Lukács helyzetbe kerül, nehéz szögből lő, a kapus szögletre véd.

Az eltiltás miatt hiányzó Varga Barnabás helyén Lukács Dániel kezd középcsatárként a magyar labdarúgó-válogatottban, amely 18 órától az örmény csapattal játszik világbajnoki selejtezőmérkőzést.

Marco Rossi szövetségi kapitány a kapuban a várakozásoknak megfelelően Tóth Balázsnak szavazott bizalmat, előtte pedig ugyanaz a négyes alkotja a védelmet, mint a szeptemberi vb-selejtezők alkalmával, azaz Nego Loic, Willi Orbán, Szalai Attila és Kerkez Milos. Az ellenfél támadásainak szűrése Schäfer András és Styles Callum feladata lesz.

A legnagyobb kérdés az előre tolt ék személye volt, a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakember végül Lukácsot jelölte a kezdőcsapatba, nem a paksi Tóth Barnát. A Puskás Akadémia támadójának kiszolgálása pedig Bolla Bendegúz, Tóth Alex és a csapatkapitány Szoboszlai Dominik feladata lesz.

A magyar-örmény mérkőzés, melyet az M4 Sport, a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetít, 18 órakor kezdődik a telt házas Puskás Stadionban, amely jövőre a Bajnokok Ligája döntőjének is otthont ad. A meccs játékvezetője az angol Chris Kavanagh lesz.

A magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapata:

Tóth Bal. - Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez - Schäfer, Styles - Bolla, Tóth A., Szoboszlai - Lukács

Borítókép: Telki, 2025. október 7. Játékosok a magyar labdarúgó-válogatott edzésén az MLSZ Telki Edzőközpontjában 2025. október 7-én. A magyar csapat október 11-én Örményország ellen lép pályára a Puskás Arénában, három nappal később Lisszabonban a portugálok ellen játszik.

