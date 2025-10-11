Őrizetbe vették egy terézvárosi bordélyház üzemeltetőjét a budapesti nyomozók - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szombaton a rendőrség honlapján.
A 69 éves férfi ellen bordélyház fenntartásával elkövetett prostitúció elősegítése, valamint kitartottság bűntett miatt indítottak nyomozást.
A nyomozók még október 4-én ütöttek rajta a VI. kerületi Teréz körúton működő nyilvánosházon. Az intézményt üzemeltető K. Ferencet elfogták, majd a kihallgatása után őrizetbe vették, míg két prostituáltat és két vendégüket tanúként hallgatták ki.
A rendelkezésre álló adatok szerint a nők a kuncsaftok által fizetett pénz harmadát-negyedét tarthatták meg.
Az egyik külföldi vendégnél egy kevés kábítószergyanús anyagot találtak, amiért külön eljárás indult.
-
A három magyar város folyóiratainak művelődési akciója önmagában is nagyszerű, ám jelentősége szélesebb: vonzó mintát ad művelődésünk térbeli kiterjesztéséhez.
-
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
-
Az első félidőben hiányoztak az egyéni villanások. Szoboszlai kifejezetten gyenge volt, labdaeladásaival ártott. Tóth Alex halvány volt, elbújt a passzok elől. Lukács ötlettelen volt. Cserék kellenek a második félidőben.
-
Orbán Viktor hangsúlyozta: a Tisza Párt "brüsszeli projekt", és minden szervezet, ami Brüsszel mellett áll, elveszi a magyarok pénzét Brüsszelben, onnan pedig Ukrajnába küldi. Ezért akarnak adót emelni, az adóemelés már egy lépés az európai gazdaság háborús átalakítása irányába - jegyezte meg.
-
Az Európai Parlament legutóbbi ülésén ismét napirendre került az Európai Unió közös agrárpolitikájának (KAP) jövője. A vita középpontjában a gazdák adminisztratív terheinek csökkentése, a bürokrácia visszaszorítása és a támogatási rendszer egyszerűsítése állt. Dömötör Csaba, a Fidesz és a Patrióták Európáért pártcsalád EP-képviselője azonban felszólalásában arra figyelmeztetett: miközben Brüsszel apró lépésekben próbál javítani a helyzeten, a nagy döntéseivel valójában épp az európai gazdákat sodorja veszélybe.