Sportember szobrát avatták a TF-en
Pof. dr. Istvánfi Csaba, a Testnevelési és Sporttudományi Egyetem egykori rektora emlékét idézték fel szoboravatással Budapesten a TF kertjében.
Utoljára frissítve: 2025. október 11. 21:38
2025. október 11. 21:27
Mihály Gábor Kossuth díjas szobrászművész prof. dr. Istvánfi Csabáról, a Testnevelési Egyetem egykori rektoráról készített szobrát 2025. október 10-én avatták fel az Egyetem alapításának 100. évfordulóján.
A díszbeszédekben elhangzott, hogy a rektor bonyolult helyzetekben védte meg a magyar sport érdekeit az érzéketlen, 2010 előtti politikával szemben.
Az alkotó, Mihály Gábor is méltatta az általa személyesen is ismert sportember nagyszerűségét.
