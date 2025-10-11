Sportember szobrát avatták a TF-en
Pof. dr. Istvánfi Csaba, a Testnevelési és Sporttudományi Egyetem egykori rektora emlékét idézték fel szoboravatással Budapesten a TF kertjében.
Utoljára frissítve: 2025. október 11. 21:38
2025. október 11. 21:27

Mihály Gábor Kossuth díjas szobrászművész prof. dr. Istvánfi Csabáról, a Testnevelési Egyetem egykori rektoráról készített szobrát 2025. október 10-én avatták fel az Egyetem alapításának 100. évfordulóján. 

A díszbeszédekben elhangzott, hogy a rektor bonyolult helyzetekben védte meg a magyar sport érdekeit az érzéketlen, 2010 előtti politikával szemben. 

 

Az alkotó, Mihály Gábor is méltatta az általa személyesen is ismert sportember nagyszerűségét. 

Gondola
Címkék:
MTI Hírfelhasználó