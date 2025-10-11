Dömötör Csaba az EP-ben: Elfogadhatatlan, hogy 20%-kal akarják megvágni az európai agrártámogatásokat a hadi programok finanszírozása miatt
Az Európai Parlament legutóbbi ülésén ismét napirendre került az Európai Unió közös agrárpolitikájának (KAP) jövője. A vita középpontjában a gazdák adminisztratív terheinek csökkentése, a bürokrácia visszaszorítása és a támogatási rendszer egyszerűsítése állt. Dömötör Csaba, a Fidesz és a Patrióták Európáért pártcsalád EP-képviselője azonban felszólalásában arra figyelmeztetett: miközben Brüsszel apró lépésekben próbál javítani a helyzeten, a nagy döntéseivel valójában épp az európai gazdákat sodorja veszélybe.
„Sok vitánk van a bizottsággal, de a helyes célokat is meg kell említenünk, ha vannak ilyenek” – kezdte október 7-i felszólalását Dömötör, aki megjegyezte, hogy a gazdák és a felvásárlók közötti ügyletek kötelező írásba foglalása jó irányba tett lépés, hiszen ez növeli a termelők biztonságát és kiszolgáltatottságukat mérsékli. Mint mondta, nem ritka, hogy a gazdák hónapokig várnak kifizetéseikre, vagy egyáltalán nem jutnak hozzá a nekik járó pénzhez.
A magyar képviselő ugyanakkor határozottan elutasította az Európai Bizottság azon tervét, hogy 20 százalékkal csökkentse az agrártámogatásokat.
„Hiába tesznek apró jó lépéseket a gazdák védelmére, ha közben buldózerekkel építik le az uniós agrártámogatási rendszert” – hangsúlyozta Dömötör, aki szerint a Bizottság a mezőgazdasági források megnyirbálásával a gazdákat teszi meg az uniós költségvetés áldozatává.
A politikus arra is rámutatott, hogy a Bizottság indoklása – miszerint a támogatáscsökkentésre a háborús programok és a hiteltörlesztések finanszírozása miatt van szükség – nem elfogadható.
„Az Ukrajnából kilőtt rakéták nem fognak segíteni a gazdáknak”
– mondta, hozzátéve, hogy miközben az uniós vezetők hosszasan beszélnek a háborús politikáról, a gazdák problémáit és javaslatait meg sem hallgatják.
„Több megbecsülést és valódi támogatást követelünk nekik. Arra kérem önöket, hogy vonják vissza a költségvetési terveket” – szólította fel képviselőtársait a magyar politikus.
A Fidesz EP-képviselője beszéde végén világossá tette, hogy a csütörtöki bizalmi szavazás Ursula von der Leyen bizottsági elnök támogatásáról nem csupán személyi kérdés:
„Aki csütörtökön a bizalmi szavazáson kiáll Ursula von der Leyen mellett, az kiáll a közös agrárpolitika leépítése mellett is – ez ilyen egyszerű.”
A júliusi esethez hasonlóan, Ursula von der Leyent csütörtökön végül ismét megvédte a brüsszeli elit, egyszerre két bizalmatlansági indítványt utasított el az Európai Parlament.
Csütörtök délután 378-179 arányban az Európai Parlament elutasította a Patrióták Európáért bizalmatlansági indítványát, majd 383-133 arányban utasították el a Baloldalét.
Főkép: Dömötör Csaba felszólalása az Európai Parlamentben. Fotó: Philippe Stirweiss/EU
