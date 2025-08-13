Kolozsvári Magyar Napok

2025. augusztus 13. 21:05

Több mint félezer program lesz hetvennél is több helyszínen a 16. Kolozsvári Magyar Napokon augusztus 17. és 24. között - közölték a szervezők szerdai sajtótájékoztatójukon Kolozsváron.

Gergely Balázs főszervező, a Kincses Kolozsvár Egyesület elnöke elmondta: az erdélyi magyarság legnagyobb rendezvényének idei mottója - Helyben vagyunk! - közösségi szempontból értelmezendő, hiszen a magyarság dokumentáltan 1100 éves jelen van a térségben. "Mi 1100 éve itt vagyunk (…), építő közössége voltunk és vagyunk ma is ennek a városnak" - fogalmazott a főszervező.

Szabó Lilla programigazgató elmondta: a kulturális fesztivál idei kiadására 525 programmal készültek. Ezek közül 60 koncert lesz: a pop, rock, jazz és blues műfajok mellett 12 klasszikus zenei hangversenyre is várják a közönséget.

Idén is lesz színházi miniévad, amelynek keretében a Kolozsvári Állami Magyar Színház három előadását és három vendégelőadást láthat a közönség. Számos irodalmi program és húsz tárlat várja a nézőket, tíz a magyar napokon nyílik meg.

Rendhagyó a Barabás Miklós Céh 1930-2025 című kiállítás, amely az erdélyi képzőművészeket tömörítő szervezet tevékenységét mutatja be alapításától napjainkig. A Művészeti Múzeumban vasárnap nyíló tárlat kurátorai Portik Blénessy Ágota és Vécsi Nagy Zoltán művészettörténészek.

Portik Blénessy Ágota elmondta: a tárlat egyediségét az adja, hogy a céh teljes tevékenységét felöleli az alapítóktól a kortárs művészekig. Több mint 300 művész 450 munkája lesz látható ezer négyzetméteren, katalógussal kísérve.

Vasárnap 10 órától a felújított Kétágú református templomban tartanak hálaadó istentiszteletet. Este 8 órától a Bánffy-palota udvarán Cseh Tamás-emlékkoncert lesz az Ad Libitum Egyesülettel.

A 16. Kolozsvári Magyar Napok nyitógáláját hétfőn, augusztus 18-án este 19 órától tartják a magyar színházban, ahol a Kallós Zoltán néprajzkutató emlékének szentelt Ritka magyar című produkció lesz látható az Udvarhely Néptáncműhely és a Háromszék Táncszínház előadásában. A rendezvény főszónoka Sulyok Tamás köztársasági elnök.

Szabó Lilla a programok közül kiemelte a Házsongárdi temető 440 éves fennállása kapcsán szervezett kvízsétát, a tematikus városnéző túrákat, a filmnapokat, amelyeken 44 magyar filmet vetítenek, valamint a 27. Szent István Napi Néptánctalálkozót, amelynek gáláját kedden, augusztus 19-én tartják a Főtéren.

Az újdonságok között említette a Farkas utcai színpadot, a Folkudvar melletti élő Zenedobozt, a lovagi tornákkal bővülő középkori vásárt, valamint a mezőségi és kalotaszegi viseleteket bemutató népviseleti próbafülkét.

Új helyszínként az Operastúdióban művészettörténeti előadásokat tartanak, a Szentegyház utca 4. szám alatt este KMN-kávéház működik majd. Szombaton, augusztus 23-án megtartják a 7. Donaton terepfutóversenyt és a hagyományos örömfőzést is.

A rendezvénysorozat lebonyolítását 145 szervező és 120 önkéntes segíti. A Farkas utcai vásárban több mint 140 kézműves, a Múzeumok sétányán 18 erdélyi és magyarországi múzeum lesz jelen interaktív foglalkozásokkal.

A sajtótájékoztatón Oláh Emese alpolgármester üzenetét is felolvasták, aki szerint a kolozsvári önkormányzat idén rekordösszeggel - 800 ezer lejjel (62,4 millió forint) - támogatta a rendezvényt, és az adminisztratív szervezésben is aktívan részt vesz.

MTI; Gondola