Barbár Napok

2025. szeptember 21. 08:08

Október 4-én és 5-én ismét megrendezik a Barbár Napokat a Budapesti Történeti Múzeum (BTM) Aquincumi Múzeum romkertjében, betekintést nyújtva a látogatóknak a barbárok sokszínű és izgalmakkal teli világába.

A hétvégi programban a látogatók, hazai és külföldi hagyományőrző csapatok közreműködésével megtapasztalhatják, milyen volt a kelták és germánok élete. Az érdeklődők felkereshetik a törzsek táborait, megismerhetik öltözetüket, kipróbálhatják fegyvereiket, és megfigyelhetik szokásaikat - olvasható az MTI-hez elküldött tájékoztatóban.

Régészelőadásokon a látogatók a szkíták nyomába eredhetnek, és megismerkedhetnek a Csepel-szigeten feltárt kelta temető különleges leleteivel. Szó lesz az Óbudán és környékén található honfoglalás kori temetkezésekről, valamint a római kor előtti Kárpát-medence építészetéről és a barbárság "pszichológiájáról".

Az érdeklődők betekinthetnek a restaurátorok munkájába, és raktárlátogatáson bepillantást nyerhetnek a múzeum ős- és népvándorlás kori gyűjteményébe.

A résztvevők kurátori vezetéssel tekinthetik meg a múzeum A pesti oldal új urai – Szarmaták Aquincum szomszédságában című időszaki kiállítását. A tárlat a népvándorláskor első hullámával, a keleti sztyeppéről érkező szarmatákat helyezi középpontba, akik évszázadokon keresztül meghatározó politikai és gazdasági erőt képviseltek a Római Birodalom közelségében.

Mindezek mellett lesz bátorságpróba, családi kincskereső játék, kézműves foglalkozások, vadászmadár-bemutató, kockásnadrág-jelmezverseny, barbár látványkonyha, de mesterségek bemutatója, vásári forgatag és még sok más program is várja az érdeklődőket.

A belépés ingyenes a III. kerületi állandó lakcímmel rendelkező lakosok számára. További részletek a múzeum honlapján olvashatók.

A program a Budapesti Történeti Múzeum – Aquincumi Múzeum és Régészeti Park szervezésében, az Óbudai Kulturális Központ támogatásával, a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretén belül valósul meg - áll a közleményben.

MTI