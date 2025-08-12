Az I. Kárpát-medencei Jazz Trombitaverseny

Szezonzáró gálakoncerten, sztárfellépők mellett mutatkoznak be augusztus 23-án a keszthelyi Festetics-kastélyban a Ducsai Szabolcs Alapítvány által életre hívott I. Kárpát-medencei Jazz Trombitaverseny döntősei - tájékoztatta a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. az MTI-t.

A keszthelyi Festetics-kastély, az egyik leglátogatottabb magyarországi műemléki helyszínként az idei turisztikai főszezonban nyújtott gazdag programkínálatát megkoronázva szezonzáró gálakoncerttel várja a kikapcsolódni vágyókat augusztus 23-án 18 órától. "Fantasztikus énekhangok, pergő ritmusok, harsány rezes riffek, virtuóz szólók, funky, swing, soul és egy csipetnyi New Orleans várja a látogatókat", az est vérpezsdítő hangulatát Tóth Vera, Gájer Bálint, Majsai Gábor és Mihályi Réka garantálják, a műsorban közreműködik a Barbinek Gábor által vezetett Budafok Rézlénytársaság, Romhányi Áron eMeRTon-díjas zongoraművész és Fonay Tibor basszusgitáros - olvasható a közleményben.

A nyárzáró gálakoncerten debütálnak a Ducsai Szabolcs Alapítvány által idén első alkalommal meghirdetett I. Kárpát-medencei Jazz Trombitaverseny döntős résztvevői, akik ekkor vehetik át értékes díjaikat.

Az alapítvány elsődleges célja, hogy felfedezze és felkarolja a tehetséges fiatal magyar trombitásokat, valamint népszerűsítse a minőségi jazz-zenét. "Az alapítvány által idén első alkalommal meghirdetett jazz trombitaverseny is rámutatott arra, hogy szükség van a fiatalok érdeklődésének felkeltésére, illetve olyan lehetőségek megteremtésére, amelyek inspirálják elköteleződésüket a jazz világa iránt, és támogatják őket, hogy elinduljanak ezen a kihívásokkal teli úton" - idézik Oláh Zsanettet, az alapítvány elnökét.

A verseny július 20-án tartott döntő fordulójáig három fiatal tehetség jutott el, akik zenekari kísérettel mutatkoztak be a szakmai zsűri előtt. Hammer Gábor, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Jazz Tanszékének hallgatója, Busák Álmos, a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium növendéke, valamint Buzogány Botond, a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium tanulója egy-egy szabadon választott jazz standardet adott elő, amelynek során alapos felkészültségről és kimagasló muzikalitásról tettek tanúbizonyságot. Ennek köszönhetően a zsűri, Szalóky Béla jazz-trombitaművész vezetésével mindhármuk teljesítményét díjazta, így lehetőséget kaptak tudásuk bemutatására az augusztus 23-i gálakoncerten, ahol a szakma legjobbjaival muzsikálhatnak a Festetics-kastély nagyszínpadán.

mti