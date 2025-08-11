BL-selejtező - Keane: jobb helyzetkihasználással továbbjuthatunk

"Ha még harapósabbak, még hatékonyabbak leszünk ez ellenfél kapuja előtt, akkor továbbjuthatunk. Telt ház lesz, vagyis a felfokozott hangulatban nemcsak a csapat lehet energikus, hanem a szurkolók is - mondta Kean.

2025. augusztus 11. 18:22

A múlt heti, idegenbeli gólnélküli döntetlen után Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője szerint hazai pályán jobb helyzetkihasználással csapata továbbjuthat a bolgár PFC Ludogorec ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező harmadik fordulójából.

A múlt szerdai, razgradi első mérkőzést követően a 45 éves ír szakvezető kiemelte, hogy játékosai inkább az első félidőben futballoztak jobban, és bár a győzelem elmaradt, legalább nem kaptak gólt.

A keddi visszavágó előtt tartott sajtótájékoztatón ugyanakkor hangsúlyozta, hogy hasonló eredmény nem feltétlenül kedvezne a Ferencvárosnak.

"Ha még harapósabbak, még hatékonyabbak leszünk ez ellenfél kapuja előtt, akkor továbbjuthatunk. Telt ház lesz, vagyis a felfokozott hangulatban nemcsak a csapat lehet energikus, hanem a szurkolók is. Edzőként az a feladatom, hogy a legjobb teljesítményt hozzam ki a csapatból. Láthattuk a múlt héten, hogy a Ludogorec nem rossz csapat, szóval kiélezett mérkőzésre számítok" - nyilatkozta.

A zöld-fehérek a razgradi utazásból csütörtökön hazatérve, egy nap edzés után Nyíregyháza felé vették az irányt, a szombat esti győzelem (4-1) után pedig éjszaka visszatérve Budapestre másfél napot készülhetnek a BL-selejtező visszavágójára. A korábbi évekkel ellentétben a nemzetközi kupainduló csapatok NB I-es mérkőzésekre vonatkozó halasztási kérelemszabályzata annyiban módosult, hogy csak a rájátszásban szereplő klubnak engedélyezett a kérelmet benyújtania.

"Mivel nem én hozom a szabályokat, fel sem vetődött a fejemben, hogy a Nyíregyháza elleni bajnokit elhalasszuk - folytatta az ír szakember. Különösebben nem is foglalkozom ezzel, de tény, hogy nem volt sok időnk felkészülni a visszavágóra. A nyíregyházi mérkőzés után csak azok a játékosok edzettek, akik nem játszottak a hétvégén."

Ugyanakkor a Ferencváros kerete megfelelően bő ahhoz, hogy bírja a sorozatterhelést, és ennek Robbie Keane is hangot adott.

"Az előző idényben nem volt meg számomra az a luxus, hogy húsz játékosomra is számíthatok, akik bármikor bevethetők. Így most tudunk pihentetni kisebb sérüléssel bajlódó játékosokat, tavaly erre nem volt lehetőségem Stefan Gartenmann esetében."

- jelezte.

Szóba került Gruber Zsombor idénykezdete is, mivel a 20 éves támadó a nyáron - kölcsönszerződésének lejárta után - visszatért az MTK Budapesttől, és a bajnokságban a Kazincbarcika ellen (3-0) egy, a Nyíregyháza ellen (4-1) két gólt szerzett.

"Az edző feladata, hogy lehetőséget adjon a fiataloknak, a lehetőséggel viszont a játékosnak kell élnie - mondta Keane. - Zsombornak jót tett, hogy tavaly többet játszott az MTK-ban, mint előtte a Ferencvárosban, és erősebben tért vissza. Sokan azt hiszik, hogy büntetés a kölcsönadás, de ez nem igaz. Korábban David Beckhamet is kölcsönadta a Manchester United, és láttuk, hova fejlődött."

BL-selejtező - A Ferencváros edzése

Budapest, 2025. augusztus 11. Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője (j) a csapat edzésén a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének 3. fordulójában a másnapi, a bolgár Ludogorec Razgrad elleni visszavágó mérkőzés előtt Budapesten, az FTC-MVM Sportközpontban 2025. augusztus 11-én. MTI/Máthé Zoltán

A Ludogorec elleni visszavágó előtt Szalai Gábor, a Ferencváros 25 éves belső védője a csapategységet dicsérte leginkább.

"Az előző fordulóban az örmény FC Noah elleni párharc két mérkőzésén négy gólt is kaptunk, mert az új játékosok beilleszkedéséhez idő kellett. Ugyanakkor úgy érzem, ebben az idényben már csapatként tudunk játszani, és Robbie Keane is kiemelte, hogy egymásért küzdjünk, ne csak a célokért, mert ha jól teljesít a csapat, akkor egyénileg is sokat fejlődhetünk." - fogalmazott.

A hátvéd végigjátszotta a Ludogorec elleni párharc első mérkőzését, vagyis döntő szerepet vállalt abban, hogy az FTC nem kapott gólt.

"Egy védőnek minden mérkőzésen az a célja, hogy a csapata ne kapjon gólt, de ez nemcsak a védelem érdeme, hanem az egész csapaté. Láttuk, hogy mi volt a gond Bulgáriában, remélhetőleg ezeken a hibákon javítunk majd hazai pályán. Egyértelműen nem jelenteném ki, hogy jobbak vagyunk a Ludogorecnél, inkább hasonló játékerőt képvisel a két csapat"

- részletezte a védő.

BL-selejtező - A Ferencváros sajtótájékoztatója

Budapest, 2025. augusztus 11. Szalai Gábor a Ferencváros labdarúgócsapatának sajtótájékoztatóján a Groupama Arénában 2025. augusztus 11-én. A csapat a bolgár Ludogorec együttesét fogadja a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező harmadik fordulójának visszavágóján. MTI/Máthé Zoltán

A párharc továbbjutója az azeri Qarabag vagy az északmacedón Skendija együttesével játszik a főtáblára jutásért. Az ugyancsak kedden rendezendő visszavágót az azeri együttes az Észak-Macedóniában szerzett egygólos (1-0) előnnyel kezdi.

A Ferencváros-Ludogorec párharc vesztese átkerült az Európa-liga rájátszásába, és az azeri-északmacedón párharc vesztesével játszik a második számú európai kupasorozat selejtezőjének negyedik körében.

A Groupama Arénában kedden 20.15-kor kezdődő BL-selejtezőt az M4 Sport élőben közvetíti.

Címkép: Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője (j) a csapat edzésén a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének 3. fordulójában a másnapi, a bolgár Ludogorec Razgrad elleni visszavágó mérkőzés előtt Budapesten, az FTC-MVM Sportközpontban 2025. augusztus 11-én. MTI/Máthé Zoltán

MTI