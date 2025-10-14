Navracsics Tibor: egyre erősebb az együttműködés a kormány és az önkormányzatok között
2025. október 14. 11:35
A megerősödött bizalom miatt egyre erősebb az együttműködés az önkormányzatok és a kormány között - mondta Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter kedden Budapesten, a vis maior támogatások odaítéléséről szóló okiratok átadásán.
A miniszter köszöntő beszédében emlékeztetett: 2011 óta nyílik lehetőség arra, hogy a kormány természeti esemény elleni védekezésre, illetve a károk elhárítására vis maior támogatást biztosítson a településeknek.
"Az a célunk, hogy ne csak a baj idején legyen erős az együttműködés, hanem a hétköznapokban is"
– jelentette ki Navracsics Tibor. Hozzátette, az önkormányzatok és a kormány közös érdeke, hogy Magyarország minden polgárának - helyi és országos szinten is - jobb életkörülményeket és több lehetőséget teremtsenek.
A miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy ezt a célt idén januártól már a Versenyképes járások program is szolgálja, amelyben további támogatások, fejlesztési lehetőségek állnak rendelkezésre, és amelyek "a jövő számára nyújtanak új lehetőséget".
Navracsics Tibor ismertette: ezúttal 68 önkormányzat 72 ügyben részesül vis maior támogatásban, összesen csaknem egymilliárd forint értékben. Ez azt is jelenti, hogy 2025-ben már mintegy hárommilliárd forintot tudnak adni a védekezésre – tette hozzá.
A tárcavezető hangsúlyozta, bíznak abban, hogy a természeti csapásokat illetően eseménytelen lesz az év hátralévő része. Hozzátette, a kormány minden helyzetben partnerként segíti az önkormányzatokat.
MTI
