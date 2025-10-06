Családi dinamikák a fókuszban a 14. Szemrevaló Filmfesztiválon

2025. október 6. 18:07

Immár teljes a 14. SZEMREVALÓ│SEHENSWERT FILMFESZTIVÁL programja. Idén október 9-19. között rendezik meg a Svájci Nagykövetség, az Osztrák Kulturális Fórum és a Goethe Intézet közös eseményét a budapesti Művész moziban. Idén 10 filmet mutatnak be a német nyelvterület legfrissebb alkotásaiból, ezúttal is eredeti nyelven, magyar felirattal. A filmek mindegyikében a családi dinamikák vannak fókuszban, hol drámai, hol vígjátéki felhanggal. A Marielle mindent tud nyitja majd a fesztivált, kivételesen a Puskin moziban. Többek között szerepel a kínálatban Németország és Ausztria Oscar-nevezetteje, A zuhanás hangja és a Páva – valódi vagyok? Jön Christian Petzold legújabb alkotása, a Miroirs No 3., a 2025-ös Berlinale nyitófilmje, Tom Tykwer alkotása, A fény és a tavalyi San Sebastian Filmfesztiválon New Directors Awarddal elismert Gépek tánca. Budapest után Debrecenben, Szegeden és Pécsett is vetítik majd a fesztivál legjobb filmjeit. Ma éjféltől indul a jegyelővétel.

Október 9-én 19 órakor a Marielle mindent tud című német fim nyitja a 14. SZEMREVALÓ│SEHENSWERT FILMFESZTIVÁLt, kivételesen a Puskin moziban. Te mit tennél, ha rájönnél, hogy a lányod telepatikus képességekkel rendelkezik, és szűrő nélkül mindent lát és hall, amit csak csinálsz? Az idei Berlinalén Guild Film Prize különdíjjal elismert alkotás a The Hollywood Reporter szerint olyan, “mint egy Yorgos Lanthimos film, amelyet M. Night Shyamalannal közösen rendezett”.

A 2025-ös Berlinale nyitófilmjében, a Fényben egy család, amelynek tagjai inkább egymás mellett, mintsem együtt élnek. Semmi sem tartja őket össze – egészen addig, amíg egy új házvezetőnő nem lép az életükbe... Tom Tykwer a Babylon Berlin után visszatér a jelen problémáihoz. Christian Petzold Miroirs No 3. című filmjében Betty befogadja az autóbalesetet túlélt Laurát. Betty férje és fia is lassan feloldódik ebben a furcsa, új családi rendben, de vajon mi húzódik meg a háttérben? A svájci rendező, Piet Baumgartner a tavalyi San Sebastian Filmfesztiválon megkapta a Legjobb Új Rendező Díját. Gépek tánca című alkotása újszerű Heimatfilm önmagukat kereső emberekről és táncoló gépekről, melynek középpontjában egy mai család áll, amely csak nehezen beszél érzelmekről, szerelemről vagy intimitásról. A Ha félsz, a szádba veszed a szívedet és mosolyogsz című osztrák film sok humorral és pontos megfigyeléssel ábrázolt felnövekvés-történet arról, hogy hogyan lehet a hátrányos társadalmi helyzet miatti szégyent büszkeséggé alakítani.

A valós esetet feldolgozó Frieda ügye című filmben 1904-ben a főhősnő egy nagy jelentőségű jogi csatározás központi figurájává válik, amely felszínre hozza a patriarchális társadalom mélyen gyökerező igazságtalanságait. Az idei Svájci Filmdíjon Rachel Braunschweig elnyerte a legjobb női mellékszereplőnek járó díjat. Szerepel a fesztivál kínálatban Németország Oscar-nevezettje, az idei Cannes Filmfesztiválon a zsűri díjával elismert A zuhanás hangja. Mascha Schilinski alkotásában egy szászországi tanya ad otthont egy száz évet átfogó történetnek, amely négy nő sorsán keresztül rajzolódik ki. A Még gyönyörűbb című vígjáték középpontjában pedig öt nő áll, akik nem akarják többé arra alapozni életüket és önértékelésüket, hogy kívánatosak legyenek. Mi lenne, ha nem erőltetnénk mindenáron szexi pózba magunkat? Ha nem a szexiség jogáért küzdenénk, hanem a valódi szabadságért? Az Osztrák Filmdíjon a legnézettebb filmnek bizonyult 80 plusz a „halál szabadgságát”, az eutanázia kérdését is felvető tragikomikus road movie, egy 80+-os Thelma és Louise, amelyben a „tehetetlenség” határai új lehetőségeket nyitnak meg.

Végül Ausztria Oscar-nevezettjében, Bernhard Wenger Páva – Valódi vagyok? című filmjében Matthias egy ügynökségnél dolgozik, amely ügyfeleinek lehetőséget kínál arra, hogy különböző alkalmakra kísérőt béreljenek. Matthias ügyfelei számára a legkülönbözőbb szerepeket vállalja. De a munkájában tanúsított professzionalizmusa ellenére egyre inkább képtelenné válik valódi érzelmek átélésére, és egyre gyakrabban teszi fel magának a kérdést, hogy ki is ő valójában. Albrecht Schuch alakításáért az Osztrák Filmdíjon elnyerte a legjobb férfi főszereplő díját.

gondola